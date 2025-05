Esta IA española ahorra el 90% tiempo en selección de personal, entrevistando al 100% los candidatos y dándoles feedback inmediato

Nova Hiring rompe con décadas de malas prácticas en selección: su IA elimina sesgos, entrevista y analiza al 100% los candidatos con precisión y ofrece feedback inmediato, mejorando radicalmente la experiencia de contratación.

Valencia/Barcelona, 12 de mayo de 2025. La startup española Nova Hiring presenta a Noa, su recruiter digital con inteligencia artificial, capaz de entrevistar, analizar y clasificar automáticamente al 100% l@s candidat@s de una oferta. El resultado: procesos de selección hasta un 90% más rápidos y una experiencia más justa y eficiente para los candidatos.

Un win-win real para empresas y candidat@s “La forma tradicional de contratar presenta muchas ineficiencias: procesos de selección muy lentos (En España de media de 4 a 6 semanas), ineficientes, con sesgos como edad, género, apariencia física, lo que conlleva frustración para los candidatos y pérdida de talento. Más del 60% l@s candidat@s no reciben nunca feedback y muchas empresas descartan talento sin nisiquiera conocerlo. Noa cambia las reglas del juego: entrevista a tod@s, analiza a tod@s y da feedback a tod@s.”

Concluye Marc Fortuny, CEO y cofundador.

En lugar de depender de currículums o chatbots genéricos, Noa realiza entrevistas orales reales, como si fueran videollamadas en Google Meet o Teams. L@s candidat@s pueden conectarse desde cualquier dispositivo cuando quieran, hablar con Noa y recibir siempre feedback personalizado.

“Nuestra propuesta de valor no sustituye a las personas, las potencia. Analizamos al 100% l@s candidat@s sin sesgos y de forma más rápida y eficiente, y ayudamos a recruiters y managers a centrarse en lo más importante: tomar buenas decisiones en procesos de selección más rápidos y eficientes”, explican Marc Fortuny (CEO) y Álvaro Martínez (CTO), Co-fundadores de Nova Hiring.

Noa ya ha sido utilizada en España, Estados Unidos y Latinoamérica por empresas de selección temporal, agencias de selección y empresas finales como Konfío, una fintech con miles de empleados, y ha demostrado ser eficaz tanto para perfiles operativos como técnicos o directivos. Su accesibilidad permite entrevistar a cientos de personas en cuestión de horas, desde un solo panel de control.

Con el apoyo de Lanzadera, Wayra (Telefónica) y varios inversores, Nova Hiring ha duplicado sus ingresos mes a mes desde noviembre y se posiciona como uno de los referentes en automatización de procesos de selección a nivel nacional. Además, están contratando y creciendo para seguir multiplicando sus clientes y mejorando su producto integrando nuevas funcionalidades.

Sobre Nova Hiring

Fundada por Marc Fortuny y Álvaro Martínez, con oficinas en Valencia (Lanzadera) y Barcelona Nova Hiring automatiza entrevistas y análisis de candidat@s mediante IA. Está acelerada por Lanzadera y Wayra, y trabaja con empresas de varios sectores.

Más información: novahiring.com

Álvaro Martínez, CTO y co fundador (izquierda) y Marc Fortuny CEO y cofundador (derecha) en las oficinas de Lanzadera