El lavapiés marica de los 90 retratado por Nacho Goytre se expone en el museo la Neomudejar

Nacho Goytre, un fotógrafo sacado del Madrid Under de los 90, okupa el museo la Neomudéjar de la mano de la comisaria Lucía Simón Montenegro.

El lavapiés marica de los 90 rescatado por los ojos del fotógrafo Nacho Goytre se expone en el museo la Neomudéjar.

La instalación fotográfica, comisariado por Lucia Simon Montenegro, se inaugura el 14 de mayo en el Museo La Neomudejar de Madrid y se mantendrá expuesta hasta las fechas del orgullo.

“CONTRA ARCHIVO MARICA”

Habitar la disidencia / Okupar imaginarios, bajo este título nada inocente la comisaria investigadora Lucia Simón Montenegro, rescata de un archivo olvidado por más de 20 años en la Fundación Anselmo Lorenzo, una huella fotográfica desmembrada, hallada en un sobre, donde apenas unos recortes de fotografías con versos sueltos de Bennedetti le dan la pista para una investigación que culmina en una aventura comisarial digna de una novela de espías.

La obra de Nacho Goytre rescatada por la comisaria Lucia Simon Montenegro, tras 30 años custodiada en dos carretes analógicos en Blanco y negro, invade la sala del Generador del Museo La Neomudejar. Una exposición fotográfica que reclama el artivismo de una minoría contestataria de la izquierda marica de los años 90 en Lavapiés. Una iniciativa de un activismo vital que proponen a Goytre una inocente sesión de fotos, en la que acaban desnudándolo e integrándolo en una suerte de Piedad post-Punk de lo más queer que es una de las fotografías que más gustó a la comisaria Lucia Simon. Ambos han estado mano a mano desentrañando la intrahistoria de estas poderosas imágenes, que esconden mucho más de lo que aparentemente puede observarse, aunque la riqueza de planos y miradas del artista sentencian un documento histórico diferencial de lo que se nos ha contado de los 90.

El Lavapies más under, asoma de nuevo en la esfera radical del arte, de la mano del fotógrafo Nacho Goytre que fue testigo y retrató la intimidad de un grupo de maricas que tenían un objetivo claro, trasgredir desde sus cuerpos la normativización e integración de sus compañeras de la izquierda política.

Mientras Pedro Zerolo, luchaba a brazo partido contra una sociedad abiertamente homófoba, para integrarse y normalizar las siglas LGTB, otras maneras de situarse políticamente hacían de su cotidiano una acción política de confrontación social. La población migrante de provincias, querían crear su propia utopia. Sus crestas heredadas de los movimientos Punk, el caldo activista de la insumisión y el resiliente anarquismo, no contaba con la disidencia sexual de los maricas. La Izquierda heteropatriarcal, era apoyada en sus múltiples causas sindicales por varios de los colectivos LGTB madrileños. Pero no sucedía la inversa, que la izquierda sindical, se postulase en la defensa del Sida, de la homofobia o de la transfobia.

Es en ese momento de mediados de los 90 cuando la cámara siempre activa de Nacho Goytre es invitada a una terraza privada en la calle Juanelo. Este piso particular fue un receptáculo de muchas intrahistorias del colectivo artivista de la ciudad. Por ese lugar pasaban las Ploma, Los I Loviu, los activistas de la Radical Gay, poetas, escritores y un sinfín de personajes fantásticos que se reunían en La Lupe y el Mosquito de la calle Torrecilla del Leal. Algunas de las plumas literarias como Maruja Torres, o Paco Vidarte, Ricardo Llamas, Mendicutti, pululaban en este ambiente libertario de un Madrid post-movida.

La exposición contiene materiales, del propio fotografo, así como la colaboración del archivo FAL y el archivo transfeminista/Kuir junto a una selecciona de los disparos realizados por Goytre en los 90. La exposición de carácter instaurativo, agrupa un conjunto visual comisariado por Lucia Simon Montenegro, que ha generado un intradiscurso que relaciona, época, contexto, activismo y posicionamiento político, desde una óptica transmaricabollo. El generador eléctrico gigantesco del museo La Neomudejar, refleja simbólicamente al heteropratiarcado imperante del capitalismo industrial, contra el que la comisaria Lucia Simón confronta las reivindicaciones de los cuerpos políticos de la otra izquierda en un Madrid inolvidable de los 90.

Sin lugar a dudas, la historia rescatada en esta exposición, reaparecen oportunamente en un contexto mundial de retrocesos, auges de los neofascismos y una preocupante violencia hacia las disidencias que parecen estar condenadas a seguir reclamando su derecho a la vida y la alegría.