Unison Planning de OMP logra la integración certificada de SAP ® con RISE con SAP S/4HANA ® Cloud

OMP, líder mundial en soluciones de planificación de la cadena de suministro, ha anunciado hoy que su Plataforma Unison PlanningTM ha logrado la certificación SAP® como integrada con RISE con SAP S/4HANA® Cloud. Continuando con su larga trayectoria de ofrecer integración certificada por SAP, este hito confirma la total compatibilidad de Unison Planning con entornos S/4HANA y su compatibilidad con RISE with SAP.

La integración ofrece una conectividad perfecta y casi en tiempo real entre SAP y las funciones avanzadas de cadena de suministro de Unison Planning, lo que refuerza el papel de OMP como socio de confianza para navegar por entornos de planificación complejos.

"Lograr esta certificación pone de relieve nuestro compromiso con la innovación y la fiabilidad de nivel empresarial", afirma Tom Wouters, Chief Product Officer de OMP. "Confirma nuestra capacidad para apoyar a las empresas globales en sus viajes de transformación digital, especialmente aquellas que migran a S/4HANA con RISE with SAP".

OMP ha sido reconocida recientemente como Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para Soluciones de Planificación de la Cadena de Suministro por décima vez consecutiva, posicionándose en el puesto más alto en Capacidad de Ejecución en 2025.

"Ofrecemos soluciones reales respaldadas por una experiencia real", añade Philip Vervloesem, Director Comercial y de Mercados de OMP. "Muchos de nuestros clientes de diversos sectores, incluidas varias empresas de la lista Fortune 500, ya están cosechando los beneficios de utilizar Unison Planning en sus entornos SAP S/4HANA. Esta certificación ayuda a las empresas que migran a SAP S/4HANA a integrar sus sistemas no SAP sin problemas con su ERP SAP, aportando tranquilidad tanto a los responsables de TI como a los de negocio".

Entre las principales características de integración de Unison Planning se incluyen:

Extracción casi en tiempo real de datos maestros y transaccionales relevantes para la demanda, la distribución, la planificación de la producción y el abastecimiento.

Sincronización incremental de los resultados de la planificación

Configuración sin código de la selección y el contenido de los datos.

Soporte para la integración con múltiples clientes a través de entornos SAP mixtos (ECC, S/4HANA), especialmente valioso para las empresas que operan múltiples instancias de SAP. Con la incorporación de este complemento certificado por SAP, Unison Planning simplifica aún más la implantación y refuerza la interoperabilidad en entornos SAP empresariales.

El Centro de Integración y Certificación de SAP (SAP ICC) ha certificado que el software de integración para Unison Planning se integra con RISE con SAP S/4HANA Cloud utilizando tecnologías de integración estándar.

Sobre OMP

Descargo de responsabilidad

