La Comunidad Valenciana lideró las compraventas de nuda propiedad en 2024

El pasado año se hicieron en España 1.817 operaciones de compraventa en nuda propiedad, un 1,5% menos de las 1.845 realizadas el año anterior

MAS VIDA, consultora especializada en este tipo de operaciones, aumentó un 20% las compraventas de nuda propiedad en ese período.

Madrid, 11 de mayo de 2025.- Durante el año 2024 se han formalizado en España 1.817 ventas en nuda propiedad, un 1,5% menos que en 2023, según los datos del anuario de los Registradores de España. Estas cifras son muy bajas en comparación con las operaciones de este tipo que se realizan en otros países europeos.

La venta de la nu da propiedad es una fórmula que permite a los mayores de 65 años vender su vivienda habitual a cambio de un pago único o de una renta vitalicia, manteniendo su usufructo; esto es, el derecho a seguir usando la vivienda de por vida.

La compraventa de nuda propiedad es todavía un producto poco conocido Según Julián Franco, socio director de MAS VIDA, compañía especializada en este tipo de operaciones, “quizás hay todavía falta de información sobre este tipo de productos que son una excelente herramienta financiera para rentabilizar el patrimonio inmobiliario y complementar los ingresos por jubilación”.

Las compraventas de nuda propiedad alcanzaron su pico más alto en el año 2006 con más de 6.000 operaciones. Tras la crisis inmobiliaria se fueron reduciendo drásticamente hasta el año 2022 que comenzaron a recuperarse creciendo un 23% y todavía en 2023 crecieron un 11%. Sin embargo, en 2024 se ha frenado esta tendencia, quizás por falta de información sobre este producto que, a pesar de estar regulado, sigue siendo un gran desconocido.

MAS VIDA realizó durante el pasado ejercicio 105 operaciones de nuda propiedad, un 20% más que en 2023. La compañía, a diferencia de algunos de sus competidores que se centran solo en las grandes capitales, opera en todo en todo el territorio nacional: “hay muchas personas con propiedades inmobiliarias en pequeñas poblaciones o en la costa, que se benefician de nuestro servicio y pueden rentabilizar su patrimonio inmobiliario siguiendo disfrutando de su hogar”.

La Comunidad Valenciana lideró este tipo de operaciones con un 21% total nacional La Comunidad Valenciana fue en la que más operaciones de este tipo se realizaron el año pasado: 389 lo que representa el 21% total nacional, aunque esta comunidad disminuyó un 15% las operaciones sobre el año anterior. Le siguen por comunidades Andalucía, con 352 ventas; Madrid, con 288 ventas; Cataluña, con 183 operaciones y Canarias, con 125.

La Rioja fue la comunidad que más creció en ventas de nuda propiedad (+85%), seguida de Aragón (+57%), País Vasco (+47%) y Murcia, que aumentó un 37% sus ventas de la nuda propiedad. En Madrid las operaciones crecieron un 9% respecto a 2023.

Son cifras todavía muy bajas comparadas con las ventas de nuda propiedad que se hacen en otros países. Para Julián Franco, Socio Director de MAS VIDA, este tipo de operaciones tienen que crecer con fuerza en los próximos años: “nosotros hemos crecido un 20% y estamos notando un fuerte incremento en la demanda y tiene su lógica: los mayores de 65 años con una pensión media de jubilación de 1.445 € en muchos casos llegan muy justos a fin de mes”.

Sin embargo, la mayoría de estas personas tienen un patrimonio inmobiliario que pueden hacer líquido sin perder el uso o la propiedad de sus viviendas. Se calcula que el 90% los mayores de 65 años disponen de una vivienda en propiedad. Al ser su vivienda habitual, la venta de la nuda propiedad no tributa como incremento patrimonial.

Para Julián Franco “es necesario extender el conocimiento de este tipo de productos para facilitar a los mayores el aprovechamiento de su patrimonio inmobiliario; es una fórmula muy interesante para que puedan obtener ingresos adicionales para complementar su opinión que, además, no tributan fiscalmente siempre que el inmueble afectado sea su vivienda habitual”.

MAS VIDA es una compañía creada en 2019 especializada en soluciones financieras para complementar los ingresos de mayores de 65 años aprovechando su patrimonio inmobiliario. La compañía realiza operaciones de nuda propiedad en pago único o renta vitalicia, ventas con alquiler garantizado, hipotecas inversas, etc. Cuenta con profesionales provenientes del sector financiero e inmobiliario y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Canarias y Cantabria. La compañía trabaja con sociedades de tasación independientes y homologadas por el Banco de España y la CNMV para tasar los inmuebles, y cuenta con una cartera de inversores con dilatada experiencia en el mercado inmobiliario. Todas las operaciones que así lo requieran están supervisadas y reguladas por las autoridades monetarias.