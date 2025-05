¿Estás pagando de más? Así están bajando precios Apple, Honor y Samsung

En un momento en el que el mercado de la tecnología parece no dar tregua con sus precios al alza, llega una oportunidad poco común: dispositivos de última generación con descuentos que rozan lo increíble. Desde smartphones de gama alta hasta ordenadores todo en uno con el chip más potente de Apple, la selección actual combina innovación, diseño y precio. ¿Lo mejor? Todo está disponible ya —con unidades limitadas— y con descuentos que en algunos casos superan los 700 euros.

Honor Magic6 Lite: una joya de diseño y rendimiento por menos de 200 euros Precio original: 219,00 € → Ahora: 199,00 €

Disponibilidad: 5 unidades

Color: Verde

Honor continúa consolidando su posición en el competitivo mercado de los smartphones con el Magic6 Lite, una propuesta que combina diseño elegante, autonomía y potencia a un precio más que accesible. Este modelo, en su versión en color verde, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan equilibrio entre calidad y presupuesto.

Con un diseño delgado, una pantalla curva AMOLED de alta tasa de refresco, y un sistema de triple cámara que sorprende por su versatilidad, el Magic6 Lite se coloca como un favorito dentro de la gama media. Pero lo que realmente llama la atención es su batería de 5300 mAh, capaz de ofrecer hasta dos días de uso sin necesidad de cargar.

En tiempos donde los precios de los smartphones se disparan por encima de los 800 euros, encontrar una opción por debajo de los 200, con estas especificaciones, es casi una rareza. Solo hay cinco unidades disponibles, lo que añade urgencia a la oferta.

Apple iMac 24" M3 (2023) con 710 € de descuento ¡Corre que queda 1 ud!

Precio original: 2.030,00 € → Ahora: 1.320,00 €

Disponibilidad: 1 unidad

Modelo: MQRR3Y/A – Color Azul – 8 GB RAM / 512 GB SSD

¿Un iMac con chip M3 por poco más de mil euros? No es un error de impresión. El modelo de 2023 con pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD se encuentra con un descuento superior a los 700 €, una oportunidad difícil de igualar.

Este iMac no solo destaca por su rendimiento —gracias al chip M3 que mejora la eficiencia energética y la velocidad respecto a generaciones anteriores—, sino también por su diseño ultra delgado, minimalista y colorido. Perfecto tanto para entornos profesionales como domésticos, es una máquina silenciosa, rápida y visualmente impecable.

El modelo en color azul disponible es único en stock, por lo que quien llegue primero, gana. Ideal para quienes trabajan con edición de video, diseño gráfico o simplemente quieren tener una experiencia macOS sin compromisos.

Apple iMac 24″ M1 (2021): por menos de 1.000 €

Precio original: 1.619,00 € → Ahora: 979,00 €

Disponibilidad: 1 unidad

Modelo: MGDP3Y/A – Color Plateado – 512 GB SSD

Para los amantes de Apple que no necesitan el último chip, el iMac con procesador M1 sigue siendo una opción más que competente. Con el mismo diseño delgado que caracteriza a esta generación, esta versión ofrece 512 GB de almacenamiento SSD, ideal para almacenar proyectos pesados, fotos, videos y aplicaciones.

La relación calidad-precio de este modelo es difícil de igualar, especialmente si se tiene en cuenta que el sistema operativo macOS está optimizado al milímetro para sacar el máximo rendimiento del chip M1. En comparación con otros ordenadores de escritorio del mismo rango, este iMac sigue ganando por su rendimiento estable y su ecosistema fluido.

Solo hay 1 unidad disponible, y el precio de menos de 1.000 euros lo convierte en una opción casi irresistible para quienes buscan dar el salto al mundo Apple o renovar su equipo actual sin gastar una fortuna.

Samsung Galaxy S25 Ultra con más de 300 € de descuento

Modelo 512 GB – Precio original: 1.340,26 € → Ahora: 1.035,00 € Disponibilidad: 5 unidades

Modelo 256 GB – Precio original: 1.459,00 € → Ahora: 928,00 € Disponibilidad: 4 unidades

El Galaxy S25 Ultra es el ejemplo más claro de hacia dónde se dirige la industria móvil: pantallas grandes, cámaras de nivel profesional y rendimiento que rivaliza con muchos portátiles. Y ahora, está disponible con descuentos de más de 400 euros.

El modelo de 512 GB ofrece almacenamiento de sobra para quienes graban en 4K, instalan múltiples apps pesadas o gestionan archivos en la nube. Pero incluso la versión de 256 GB, con casi 500 euros de rebaja, se presenta como una ganga para lo que ofrece.

Ambos modelos cuentan con:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas

Cámara principal de 200 MP

Zoom óptico y digital que compite con cámaras profesionales

Batería de larga duración con carga ultra rápida

Diseño robusto en titanio azul, elegante y resistente

En un mundo donde los lanzamientos premium superan fácilmente los 1500 euros, estas ofertas son una excepción notable. La versión de 512 GB puede ser la elección ideal para usuarios avanzados, mientras que la de 256 GB representa una oportunidad sólida para quienes buscan tope de gama sin pasarse del presupuesto.

Una oportunidad limitada… y real en Movilines.com A menudo, las rebajas en tecnología pueden parecer demasiado buenas para ser verdad. Sin embargo, en este caso, los descuentos vienen con una advertencia clara: las unidades son limitadas. No se trata de ventas masivas ni de productos reacondicionados, sino de dispositivos nuevos, sellados y con garantía.

Los productos mencionados se encuentran disponibles en tiendas seleccionadas y se recomienda verificar disponibilidad al momento de realizar la compra. Una vez agotado el stock, es poco probable que vuelvan a verse estos precios.

¿Por qué estos precios ahora? En un mercado tecnológico en constante evolución, las bajadas de precio pueden deberse a varios factores: liquidación de stock para hacer espacio a nuevos modelos, estrategias promocionales puntuales o incluso oportunidades únicas negociadas directamente con fabricantes o distribuidores.

Sea cual sea la razón detrás de estas rebajas, el consumidor sale ganando. Equipos como el iMac con chip M3 o el Samsung Galaxy S25 Ultra difícilmente vuelven a aparecer con estos descuentos. En algunos casos, la diferencia con el precio oficial supera el 30%, lo que equivale a varios cientos de euros en ahorro real.

¿Cuál elegir? Dependerá de las necesidades de cada usuario:

Para quienes buscan un smartphone equilibrado a precio accesible: el Honor Magic6 Lite es difícil de superar.

Para creativos, diseñadores o usuarios exigentes que quieren lo mejor de Apple: el iMac M3 es una bestia silenciosa.

Para quienes priorizan rendimiento y almacenamiento a menor coste: el iMac M1 sigue siendo una apuesta segura.

Para quienes no quieren comprometer nada en su móvil: el Galaxy S25 Ultra, en cualquiera de sus versiones, es un dispositivo que marcará la diferencia por años.

Tecnología premium sin romper la cuenta bancaria En una época en la que los precios de la tecnología siguen subiendo, estas ofertas representan una excepción valiosa. Para muchos consumidores, puede ser la oportunidad perfecta para actualizar su equipo sin entrar en gastos excesivos.

Lo que está claro es que estas ofertas no durarán mucho. Con unidades contadas —y algunas con stock único—, la ventana para aprovechar estos precios es corta. Y una vez que se agoten, volver a ver precios así será muy difícil… o directamente imposible.

¿La recomendación final? Si algún modelo te interesa, no lo pienses demasiado. Porque cuando vuelva a estar a precio completo, probablemente ya no se verá igual.