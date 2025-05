The Psychedelic Furs regresan en noviembre con una gira de ocho conciertos

Tras su exitosa gira en septiembre del año pasado, en la que cosecharon nada menos que cuatro 'sold outs' (fueron en València, Bilbao, Madrid y Barcelona), los británicos The Psychedelic Furs regresarán en noviembre de este 2025 con un tour de ocho conciertos. Este será su itinerario: el 13 de noviembre en Barcelona (Apolo), el 14 en Santander (Escenario Santander), el 15 en Vigo (Teatro Salesianos, dentro del festival Underfest Xacobeo), el 17 en Sevilla (Custom), el 18 en Málaga (La Trinchera), el 20 en Pamplona (Sala Totem), el 21 en Madrid (Wagon) y el 22 en València (Auditorio Roig Arena).



Las entradas para esta gira, que es una coproducción entre Houston Party y Just Life Music, salen a la venta este viernes 16 de mayo a las 10 horas. Con anterioridad se pondrá en marcha una preventa exclusiva este miércoles 14 de mayo a las 10 horas para los conciertos de Barcelona, Madrid y València, que estará vigente hasta el inicio de la venta general.

Nacidos en 1977 en la escena post-punk londinense y liderados por el vocalista y compositor Richard Butler y su hermano Tim, el bajista, los Furs se desarrollaron rápidamente como, una de las bandas más importantes de la radio universitaria y alternativa. Su música fue atravesando varias fases, desde unos inicios en el art rock austero hasta el acercamiento a la new wave y el hard rock. Por ese camino fueron logrando una ráfaga de grandes éxitos, con canciones como “Love My Way”, “Pretty In Pink”, “Heaven”, “The Ghost In You” y “Heartbreak Beat”. En su trayectoria encontramos ocho álbumes de estudio, desde su debut homónimo de 1980 hasta el último que han publicado, “Made Of Rain” (2020), que rompió un silencio discográfico de casi treinta años (su anterior LP, “World Outside” de 1991) y fue muy bien recibido por el público (segundo mejor de su carrera en términos de charts británicos) y la crítica (entró en muchas listas de mejores discos del año, entre ellas las de Mojo, Uncut, Classic Pop, Good Morning America y Vive Le Rock).

Su directo continúa siendo deslumbrante, como bien se pudo comprobar en su último tour por estos pagos, el de septiembre de 2024, y con él reverberan y hacen resonar la profunda influencia que su carrera ha dejado en el post-punk, en su caso el de factor más agridulce, ese donde la crudeza se encuentra con el romanticismo. La formación con que nos visitarán es la siguiente: Richard Butler (voz); Tim Butler (bajo); Rico Good (guitarra); Amanda Kramer (teclados) y Zachary Alford (batería).