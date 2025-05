¡O Beach Ibiza lo volvió a hacer! El 9º Fashion Show arrasó entre moda, música y magia

La isla aún vibra tras la celebración de la novena edición del fabuloso Fashion Show de O Beach Ibiza, en el que asistieron más de 300 personas, convirtiéndose la pasarela en un auténtico estallido de glamour.

O Beach se transformó en el epicentro del estilo más vibrante de la moda de la isla, acogiendo a una multitud entregada que no dejó de aplaudir cada paso, cada giro y cada lookazo que cruzó la pasarela.

El evento arrancó de forma espectacular con las actuaciones de las gimnastas de Gimnasia Estética O Beach.

Empezó abriendo el desfile, Bare on the Beach, de la diseñadora Emilie Carter, inspirada en lifestyle de la isla de ibiza, Ñandutí Ibiza representada por Dany Bogado, nos embaucó con su colección de sombreros y sombrillas hechas a mano con un diseño tradicional de Paraguay, Lucia inspiró a todos con la naturaleza y la elegancia de sus looks de su marca Entremares, Naisha Ibiza, creación de Sol Obiol, nos transporta con sus diseños al estilo bohemio de ibiza, Bonita Ibiza de la creadora Rita Perez, presenta su colección de bikinis reflejando en cada detalle el valor de lo auténtico, Carolina Guna, mostró su marca nuevamente, con una colección que se inspira en la vida nocturna de Ibiza con un toque fresco e innovador, Rituality Ibiza de la diseñadora Carina Van Hoom, la cual nos sorprendió introduciendo un modelo de novia espectacular, y cerrando el desfile Mónica Garzón con su marca Mogardo presentando su colección Raíces inspirada en los vibrantes colores y la luz del verano andaluz. Las modelos lucieron impecables gracias al talento de la reconocida maquilladora Mary Dego, responsable del maquillaje y peinado, aportando un toque de sofisticación y frescura que realzó cada look sobre la pasarela."

Con esta novena edición, O Beach Ibiza no solo reafirma su lugar como templo del lifestyle de la isla de Ibiza, sino que además marca tendencia, demostrando que tradición, innovación y fiesta pueden ir de la mano.

Nuria Moreno