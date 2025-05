Mayor Steel cumple más de 30 años como proveedor de chapa industrial en diferentes calidades

Cuenta con amplio stock de chapa industrial, servicios personalizados y asesoramiento técnico de alta calidad En la industria moderna, la calidad y disponibilidad de materiales son claves para el éxito de los proyectos industriales. Mayor Steel, con más de 30 años de experiencia en el sector, se ha posicionado como líder en la distribución de chapa gruesa de acero en diversas calidades, medidas y formatos. La empresa se ubica en el puerto de Bilbao, donde se descarga y distribuye la mayor parte de chapa gruesa que se comercializa en España y uno de los más importantes centros de distribución de este producto en la Unión Europea. Mayor Steel se distingue por su compromiso con la calidad, el asesoramiento técnico y su stock permanente de materiales en diferentes calidades y formatos.

Amplio stock de chapa industrial

Mayor Steel dispone de un extenso catálogo de chapas industriales, con un enfoque particular en materiales de calidades especiales entre los que destacan:

Acero para recipientes a presión y calderas : Chapa de acero de alta resistencia, adecuada para la fabricación de recipientes a presión y equipos para calderas, con características excepcionales para soportar altas presiones y temperaturas extremas.

: Chapa de acero de alta resistencia, adecuada para la fabricación de recipientes a presión y equipos para calderas, con características excepcionales para soportar altas presiones y temperaturas extremas. Acero Corten : Material resistente a la corrosión, ideal para proyectos que requieren durabilidad y resistencia a condiciones ambientales severas.

: Material resistente a la corrosión, ideal para proyectos que requieren durabilidad y resistencia a condiciones ambientales severas. Acero de alto límite elástico : Chapa que ha pasado por procesos de templado y revenido, lo que le confiere una alta resistencia mecánica, ideal para aplicaciones que demandan una gran capacidad de carga.

: Chapa que ha pasado por procesos de templado y revenido, lo que le confiere una alta resistencia mecánica, ideal para aplicaciones que demandan una gran capacidad de carga. Acero resistente a la abrasión (Antidesgaste): Con un amplio stock de este tipo de acero, Mayor Steel ofrece soluciones para aplicaciones industriales en las que el desgaste es un factor crítico. Estos materiales, junto con otros aceros estructurales no aleados, como el S275JR y S355J2+N, están disponibles en stock permanente, asegurando un servicio rápido y eficiente al cliente.

Servicios personalizados y asesoramiento técnico de alta calidad

Mayor Steel no solo ofrece un amplio stock de chapa industrial, sino que también proporciona servicios personalizados para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Entre los servicios destacados se incluyen:

Corte a medida: Realiza cortes transversales a las chapas para adaptarse a las especificaciones de sus clientes, garantizando una mayor precisión y minimización de desperdicios.

Laminaciones a medida: Gracias a sus programaciones regulares con fabricantes comunitarios y de terceros países, están en posición de ofrecer precios y plazos muy ajustados, así como proyectos llave en mano.

Asesoramiento técnico: Los expertos de Mayor Steel brindan un soporte integral, desde la selección del material adecuado hasta la optimización del proceso de corte, asegurando la mejor solución técnica para cada aplicación industrial.

Distribución internacional: Con sede en Zierbena, Vizcaya, y una ubicación estratégica en el puerto de Bilbao, la empresa ofrece distribución internacional para asegurar la llegada oportuna de materiales a cualquier parte del mundo.

Compromiso con la calidad y la innovación

Con una fuerte presencia en el mercado y un enfoque claro en la calidad y la innovación, Mayor Steel se ha consolidado como el socio idóneo para empresas que dependen de este tipo de producto en cualquiera de sus calidades. Su experiencia acumulada y su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado le han convertido en un referente dentro de la industria siderúrgica.

Mayor Steel es un proveedor de confianza para empresas que buscan chapa industrial de alta calidad, especialmente para proyectos que involucren oxicorte y corte por láser. Con un extenso stock de materiales especializados, asesoramiento técnico personalizado y una distribución internacional eficiente, puede apoyar a las empresas en el desarrollo de sus proyectos industriales.