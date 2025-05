Construcción sostenible y nuevas tecnologías como IA o BIM en Construmat 2025

Todas las novedades que traerá la nueva edición de Construmat, celebrada en el Recinto Gran Vía de Barcelona los días 20, 21 y 22 de mayo El Recinto Gran Vía de Barcelona acogerá la feria internacional referente para el sector de la construcción: Construmat 2025. Del 20 al 22 de mayo, esta cita reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación como bases para un sector más preparado. En esta edición, tendrán un lugar destacado temas como la vivienda social, la biohabitabilidad y la salud, así como tecnologías revolucionarias como la metodología BIM (Building Information Modeling) y la IA (Inteligencia Artificial).

Construmat 2025 no solo será un punto de encuentro para profesionales, también dispondrá de áreas showroom para dar a conocer las últimas tendencias, y espacios donde los asistentes podrán aprovechar para conectar con posibles colaboradores y conocer perspectivas diferentes, a fin de crear un ecosistema de 2000 m2 abierto a la innovación, a las nuevas tecnologías y los nuevos materiales.

Más allá de la zona expositiva, estas son las actividades que envolverán el evento:

Sustainable Building Congress:Este foro de debate y reflexión abordará tres temáticas que están a la orden del día en la agenda del sector: los proyectos de vivienda social, diseñados para fomentar la inclusión y las comunidades conectadas; la biohabitabilidad y salud, con especial hincapié en la presencia de espacios verdes y priorizando la salud de los entornos a construir; así como el uso de tecnologías compatibles como son la inteligencia artificial y BIM, siendo ambas "una combinación que revolucionará -o ya está revolucionando- la arquitectura al permitir un diseño más eficiente, preciso y personalizado, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto", según el Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+IA y VR) de la consultora especializada Espacio BIM, Borja Sánchez Ortega.

Industry & Talks: Por otro lado, el evento también contará con esta área abierta al diálogo y al debate. Temas de actualidad tan interesantes como el papel de la mujer en la construcción o los retos y las soluciones del sector frente las catástrofes naturales como la DANA estarán presentes entre los más destacados.

Pop-up "RETHINK" by Colab: La biblioteca de materiales de construcción Colab, también tendrá un espacio reservado en Construmat, de vuelta con un renovado "RETHINK", su pop-up que acercará a los asistentes las últimas tendencias y soluciones para materiales sostenibles.

Además, el evento contará con otros espacios como el Área Start-up & Foro de Inversión, La Plaza VIP, Premios Construmat 2025 o Summit de Ingeniería de Instalaciones.

Un momento prometedor para la innovación en el sector

Todo indica a que el futuro de la arquitectura será cada vez más sostenible, eficiente e inteligente, con lo que eventos planteados tal y como lo está Construmat permiten a los profesionales más vanguardistas y a los más tradicionales encontrar puntos en común que les ayuden a encontrar soluciones realistas que puedan compartir e implementar en sus procesos del día a día.

Ante este panorama, la proliferación de nuevos perfiles profesionales no para, y a fin de asegurar que se tiene el nivel de calidad adecuado, cada vez toman más importancia las asociaciones capaces de validar los nuevos requerimientos. Como la Agencia de Certificación Profesional (ACP), una entidad independiente encargada de garantizar con su sello la calidad, capacidad y competencia de los profesionales de la construcción en España y que se ajusta a los criterios internacionales más exigentes, al igual que hacen otras entidades como el PMI (Project Management Institute), que, a través de la certificación de Project Manager o Project Management Professional (PMP) avala a quien se certifica como director de proyectos senior y garantiza que tiene unos conocimientos específicos basados en estándares internacionales. O la Certificación Passivhaus, que certifica que una edificación cumple con los estándares de eficiencia energética exigidos por el Passivhaus Institut y, por tanto, puede ser reconocida como "Passivhaus".