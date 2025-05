El equipo de electromedicina de GEE clave en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal durante el apagón general

Durante el mayor corte eléctrico de las últimas décadas, los técnicos de Grupo Empresarial Electromédico garantizaron el funcionamiento de hospitales en todo el país, demostrando que su labor es imprescindible para la seguridad del sistema sanitario El pasado 28 de abril, mientras España afrontaba un apagón eléctrico sin precedentes que afectó al suministro en amplias zonas del país, los técnicos de electromedicina de Grupo Empresarial Electromédico (GEE) estuvieron, una vez más, en primera línea de la emergencia sanitaria. Su intervención permitió que cientos de hospitales y centros de salud continuaran funcionando con normalidad en un contexto extremadamente complejo, asegurando el correcto funcionamiento de equipos vitales como respiradores, desfibriladores, monitores, quirófanos y sistemas de diagnóstico.

Gracias a su preparación técnica, experiencia en entornos críticos y conocimiento del equipamiento médico, estos profesionales activaron con rapidez los protocolos internos de emergencia, colaborando estrechamente con los equipos de mantenimiento, personal sanitario y responsables de los centros para mantener la continuidad asistencial y minimizar cualquier riesgo para los pacientes.

El trabajo del técnico de electromedicina suele desarrollarse en segundo plano, pero su importancia se vuelve visible —y vital— en momentos de crisis como este. Durante el apagón, los profesionales de GEE no solo se encargaron de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y grupos electrógenos, sino también de supervisar en tiempo real la operatividad de los equipos médicos esenciales en áreas críticas como UCI, Urgencias o quirófanos.

Su capacidad de respuesta no solo evitó interrupciones en la atención sanitaria, sino que contribuyó a la seguridad de pacientes que dependían directamente de tecnología médica para seguir con vida.

Entre las numerosas actuaciones desplegadas por GEE en todo el territorio, destaca la del equipo de Ibermansa, parte de GEE, en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, en Madrid. Ante la caída repentina del suministro eléctrico, los técnicos actuaron con rapidez para resolver incidencias críticas en la unidad ELA y, en cuestión de horas, habilitaron una unidad de hospitalización de emergencia con 140 camas, equipada con respiradores, electrocardiógrafos y sistemas de monitorización tipo UCI.

No solo se trató de montar los equipos, sino de comprobar uno por uno su correcto funcionamiento, configurarlos adecuadamente y asegurar su integración con los sistemas existentes. Finalizada la instalación, el equipo permaneció de guardia durante toda la noche para hacer frente a cualquier incidencia, y retomó su jornada habitual al amanecer, sin descanso, pero con la satisfacción de haber cumplido una misión crucial.

Desde la Dirección de Enfermería del hospital se trasladó un mensaje de agradecimiento que resume el sentir de todo el equipo sanitario:

"Sois parte importante del excelente comportamiento que ha tenido el Hospital Zendal durante la crisis de ayer. Una vez más hemos demostrado que somos un centro especial por nuestra capacidad de reacción en caso de una emergencia, no solo en la velocidad de respuesta sino en la calidad de lo que hacemos. Os agradezco que hagáis llegar este agradecimiento a todo vuestro grupo".

El caso del Zendal fue uno de los muchos ejemplos de profesionalidad mostrados por los técnicos de GEE en centros de toda España. Desde hospitales comarcales hasta grandes complejos universitarios, su actuación fue determinante para proteger a los pacientes más vulnerables y asegurar que ningún tratamiento crítico se interrumpiera, ni siquiera durante los momentos más tensos de la jornada.

Esa capacidad de respuesta no se improvisa. Es fruto de décadas de experiencia, de formación constante y de una vocación de servicio que convierte a estos profesionales en un pilar del sistema sanitario, tanto en la rutina diaria como en situaciones excepcionales.

Grupo Empresarial Electromédico (GEE) es una compañía española dedicada al desarrollo, instalación y mantenimiento de tecnología sanitaria avanzada. Con más de 40 años de trayectoria, presta servicio a hospitales públicos y privados en todo el país, ofreciendo soluciones que abarcan desde sistemas de diagnóstico y tratamiento, hasta equipos de soporte vital, automatización hospitalaria y monitorización crítica.

Su equipo humano, formado por técnicos altamente especializados, es el corazón de una compañía que trabaja con un único objetivo: que la tecnología médica esté siempre disponible, operativa y segura, incluso bajo las condiciones más adversas.