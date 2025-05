Repara tu Deuda Abogados cancela 547.140 € en Cantabria con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 6 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Cantabria Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 547.140 euros de deuda en Cantabria. Un total de 6 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Cantabria.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un hombre ha cancelado una deuda de 156.568 euros. Su estado de insolvencia se originó como consecuencia de los impagos de algunos de los clientes de su empresa. Ante dicha situación, comenzó a pedir pequeños créditos para cumplir con sus obligaciones de pago, con la intención de poder revertir la situación. Sin embargo, no lo logró y se vio abocado al cierre empresarial. En la actualidad, con los ingresos que genera, apenas cubre sus gastos más básicos.

2) 75.323 euros es el importe del que se ha liberado otro hombre. El deudor solicitó los primeros préstamos cuando se divorció y sus gastos aumentaron significativamente. Comenzó a pagar una pensión alimenticia y los gastos de estudio de su hija. Solicito créditos ya que con la pensión no podía cubrir la totalidad de sus gastos y obligaciones. Poco a poco fue pidiendo otros créditos para pagar los anteriores. La situación se volvió insostenible.

3) Un matrimonio ha dicho adiós a sus deudas, que ascendían a 46.175 euros. Solicitaron financiación para la compraventa de un vehículo necesario para acudir hasta el centro de trabajo. En un principio no tenían problema alguno para hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, y a pesar de tener una vida laboral larga, dada la política de la empresa (una ETT), compartían momentos de empleo con épocas de desempleo. Por ello, la economía familiar de los deudores nunca llegaba a ser estable y debían solicitar más préstamos y créditos. Lamentablemente, el deudor tuvo que dejar de trabajar ya que le reconocieron una incapacidad total por enfermedad. Su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron mermados, relegándose el pago de las cuotas crediticias por detrás de los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes.

La Ley de Segunda Oportunidad es una salida airosa para todos aquellos particulares y autónomos que sufren problemas de deudas y han hecho lo posible por asumirlas. No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, han requerido de una solución legal adaptada a sus circunstancias para poder emprender de nuevo con más fuerza, olvidarse de las llamadas angustiantes de bancos y entidades financieras y no sufrir más embargos de las nóminas.

Para ser beneficiario de este mecanismo, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos específicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por tanto, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.