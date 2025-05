Repara tu Deuda Abogados cancela 587.624 € en Bizkaia (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad

7 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Bizkaia (País Vasco) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 587.624 euros de deuda en Bizkaia (País Vasco). Un total de 7 nuevos casos han sido gestionados por el despacho con resultados satisfactorios para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de algunos de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer de Bilbao ha cancelado 29.254 euros. Su estado de insolvencia se originó por necesitar financiación para la compra de un vehículo y para cubrir los gastos de mudanza. Posteriormente, y debido a la inestabilidad laboral, le resultó imposible pagar los gastos diarios y devolver lo solicitado. Requirió de nueva financiación para cubrir la ya existente hasta que entró en una situación de sobreendeudamiento.

2) Otra mujer se ha visto exonerada de una cantidad de 302.451 euros. Compró una vivienda con su anterior pareja. Cuando la relación se terminó, se firmó una escritura notarial de extinción del condominio donde quedaba patente que su expareja se quedaba con la titularidad de la vivienda y la hipoteca. Años después su expareja dejó de pagar la hipoteca de la casa que él se había quedado según escrituras. Debido a esta situación inesperada, el banco procedió a embargarle a ella la vivienda, ejecutarla y reclamarle posteriormente la deuda.

3) Un hombre ha dicho adiós a una deuda de 62.161 euros. Su insolvencia se originó cuando su esposa enfermó. Al tener que dejar ella de trabajar y él acompañarle, sus ingresos disminuyeron considerablemente. Al solicitar ayuda médica privada en diferentes lugares, necesitó pedir préstamos personales pensando en una curación favorable de su esposa y la puesta al día de la economía familiar. Al no superar su enfermedad, su esposa falleció y él se quedó solo con su hija.

La Ley de Segunda Oportunidad es el mecanismo pensado para que particulares y autónomos logren despedirse del estado de angustia emocional en el que se encuentran inmersos. Y es que desde 2015 existe en España una salida jurídica más que honrosa para que las personas que no pueden asumir sus deudas no tengan que arrastrarlas de por vida.

En septiembre de ese mismo año, el despacho comenzó a aplicar esta legislación a las primeras personas que acudían a ellos necesitadas de ayuda legal. En todo este tiempo, ha ido subiendo de forma exponencial hasta el punto de que la cantidad exonerada ha superado ya el importe de 340 millones de euros.

El despacho, junto a este mecanismo legal, también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.