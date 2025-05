La salud oral es la clave en una mayor calidad de vida , Dr. Dopico

La Clínica Dental Dopico, M4074487 ubicada en la calle Libertad de Noreña, reafirma su compromiso con la salud integral a través de la organización de actividades destinadas a promover el bienestar bucodental. El pasado miércoles 9 de abril, a las 12:00 del mediodía, se llevó a cabo un destacado taller de higiene bucodental en la Casa de la Cultura, conocida popularmente como La Villa Condal. Este evento se dirigió especialmente a la población geriátrica, con el objetivo de ofrecer información práctica y actualizada para el mantenimiento óptimo de la salud oral en pacientes mayores, dentro del ciclo de conferencias, charlas y entrevistas que está realizando el Doctor Dopico sobre Higiene Oral y hábitos saludables en diversos medios de comunicación tanto entrevistas en la SER , Onda Cero, Vida Televisión (entrevista completa en el link) y otros medios locales escritos cómo el Fielato o El Comercio.

Durante el taller se distribuyeron estuches que incluían pastas dentífricas formuladas específicamente para las necesidades gerontológicas, un elemento clave para favorecer una atención personalizada. Los expertos presentes explicaron detalladamente la diferencia entre prótesis e implantes, subrayando las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar una adecuada retención, soporte y estabilidad de las prótesis. Estas recomendaciones, avaladas por diversas revisiones académicas en fuentes, entre ellas Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración , donde el doctor ganó un premio Nacional en Innovación, permiten adaptar de forma precisa los tratamientos a las particularidades de cada paciente, asegurando un enfoque terapéutico individualizado y basado en evidencias científicas. Uno de los aspectos fundamentales del encuentro fue el análisis de los pros y contras de abordar los problemas periodontales en pacientes ancianos. Se discutieron en profundidad las complicaciones derivadas de la periodontitis, una enfermedad inflamatoria que afecta las encías y los tejidos de soporte, pudiendo desembocar en la pérdida dental si no se realizan mantenimientos y revisiones periódicas. La charla enfatizó que el control de la periodontitis no solo es esencial para preservar la salud bucal, sino que además contribuye a prevenir complicaciones sistémicas. En este sentido, se destacó la relación entre la enfermedad periodontal y el incremento del riesgo de padecer afecciones como enfermedades cardiovasculares, alteraciones hormonales, disfunciones tiroideas e incluso trastornos neurológicos como el Parkinson. Este vínculo resalta la importancia de implementar estrategias preventivas que incluyan revisiones periódicas y un mantenimiento especializado, esenciales para el manejo integral de la salud en la tercera edad, con disponibilidad de tartrectomía gratuita para los 50 primeros pacientes que mencionen esta información durante la reserva.

Datos de contacto

Clínica Dental Dr. Dopico

C/Libertad 1, 1º B, Noreña (Asturias)

985743571

Horario: Lunes a jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 – Urgencias 24 h

