SOAINT refuerza su compromiso con una transformación digital centrada en las personas

Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, SOAINT, empresa líder en consultoría tecnológica, refuerza su compromiso con la formación tecnológica y el desarrollo del talento digital como claves para construir un futuro laboral más inclusivo, innovador y sostenible.

En un contexto marcado por la transformación digital, apostar por el talento humano resulta más crucial que nunca. La innovación tecnológica no solo redefine tareas y procesos: también abre nuevas oportunidades que exigen organizaciones comprometidas con el crecimiento, la capacitación continua y el bienestar de sus equipos.

Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, se espera que la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos genere un saldo neto positivo de 78 millones de nuevos empleos en todo el mundo. Sin embargo, este crecimiento solo será posible si se acelera la formación en habilidades digitales, adaptativas y de liderazgo.

En América Latina y el Caribe, el 84% los empleadores planea invertir en la mejora de competencias digitales de su plantilla. En España, las iniciativas de transformación digital ya representan el 40% las estrategias de crecimiento empresarial, según el último informe de DigitalES.

El talento, en el centro de la estrategia de transformación “En SOAINT trabajamos para que la tecnología sea un habilitador del talento. A través de iniciativas de formación continua en la Universidad Corporativa, programas de certificación tecnológica, TalentPool y metodologías de trabajo flexibles como el modelo 'Flexworking 2.0', preparamos a los colaboradores para liderar el cambio en un entorno cada vez más digitalizado”, señala María de los Ángeles Theran Forero, Directora Global de People+ de SOAINT.

SOAINT impulsa activamente la capacitación en áreas clave como inteligencia artificial, automatización de procesos, interoperabilidad de sistemas y arquitectura empresarial. Esta apuesta por el upskilling y reskilling de los profesionales no solo mejora la competitividad de la compañía, sino que también promueve la empleabilidad sostenible de sus colaboradores en un mercado laboral en constante evolución.

Un nuevo modelo de trabajo: flexible, digital y humano La irrupción de tecnologías emergentes no elimina el trabajo humano, sino que lo transforma. La automatización inteligente permite que las personas liberen tiempo de tareas repetitivas para enfocarse en actividades de mayor impacto, como la creatividad, la innovación y la toma de decisiones estratégicas.

Además, modelos laborales flexibles —como el teletrabajo y los esquemas híbridos— se consolidan como claves para atraer y retener talento. Según un estudio reciente de LinkedIn, el 80 ? los profesionales en España y América Latina prioriza la flexibilidad laboral al buscar nuevas oportunidades.

En este contexto, SOAINT continúa desarrollando políticas que promueven el bienestar de sus equipos, integrando la conciliación laboral-personal como un eje esencial de su propuesta de valor al empleado.

Tecnología con propósito: un impacto positivo para las personas Más allá de mejorar procesos, la tecnología debe ser una herramienta para crear entornos de trabajo más justos, equitativos y enriquecedores. Desde soluciones de inteligencia artificial que permiten decisiones más objetivas, hasta plataformas de colaboración que impulsan equipos más diversos e inclusivos, las posibilidades son inmensas.

“El futuro del trabajo no depende solo de los avances tecnológicos, sino de cómo las empresas los utilizan para potenciar el talento humano y construir culturas organizativas basadas en la confianza, la colaboración y la innovación continua”, concluye María de los Ángeles Theran Forero.

