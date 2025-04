La jornada Vega Retail Mujer y los Premios Vega Retail Mujer impulsan el talento femenino en el sector retail

El pasado miércoles 23 de abril, la Asociación Española del Retail (AER), celebró durante la mañana la jornada Vega Retail Mujer y durante la tarde/noche los Premios Vega Retail Mujer. Dos iniciativas que propician un espacio de reflexión centrado en la diversidad, la inclusión, el reconocimiento del talento y el liderazgo femenino dentro del sector retail El pasado miércoles 23 de abril, la Asociación Española del Retail (AER) celebró su jornada Vega Retail Mujer, un espacio de reflexión centrado en la diversidad, la inclusión, el reconocimiento del talento y el liderazgo femenino dentro del sector retail.

El encuentro tuvo lugar en un escenario cargado de simbolismo: el cine, un lugar históricamente asociado a la ruptura de estereotipos y la generación de debates sociales.

"Celebrar este evento en los cines de nuestro socio Cinesa no es casual; se trata de un entorno estratégico que simboliza el poder transformador del cine en nuestro sector. El cine, una industria resiliente y en constante evolución, representa hoy una oportunidad para la innovación y la creación de experiencias en el retail. Desde la AER, queremos apoyar estos espacios vivos que inspiran y conectan nuevos liderazgos", señaló Susana Gilabert, Directora General de la AER, quien recordó que, pese a que el 80% de los trabajadores del sector son mujeres, solo el 20% accede a puestos estratégicos. Gilabert reafirmó además: "Que nadie nos diga hasta dónde podemos llegar. Las mujeres podemos alcanzar el infinito y mucho más", apelando al derribo definitivo del techo de cristal.

Ramón Biarnes, Managing Director para el Sur y Norte de Europa en Cinesa, dio la bienvenida a los asistentes, subrayando la importancia de propiciar espacios que analicen el impacto de la diversidad de género y el liderazgo femenino en la empresa.

La conducción de la jornada estuvo a cargo de Alejandra Nuño, socióloga experta en igualdad, quien, además de ejercer como maestra de ceremonias, fue ponente destacada del evento.

La jornada incluyó una ponencia de Esther González, Catedrática de Derecho Constitucional en la URJC, quien reflexionó sobre la evolución del papel de la mujer a través del prisma de la moda, denunciando la sexualización de cuerpos femeninos como herramienta comercial y cuestionando las posturas imposibles de las editoriales de moda.

Primera Mesa Redonda: Emprendimiento Femenino

Moderada por Silvia Rivela, arquitecta y fundadora de Rivela Universo TPG Podcast, contó con la participación de Carmen Marín (COO y cofundadora de Twinco Capital), Gloria Gubianas (CEO y fundadora de Hemper Handmade) y Coro Saldaña (Fashion & Retail Senior Advisor y miembro del Comité de Expertos de la AER). Las participantes coincidieron en la importancia de identificar y apoyar el talento y las ideas innovadoras, más allá del género.

Segunda Mesa Redonda: Diversidad e Inclusión

Moderada por Vicenç Alvaro, Director de Marketing para el Sur y Este de Europa en Manpower, reunió a Carmen de Andrés Fazio (Directora de RRHH en LLYC), Laura Moreno (Regional Management Retail en Mango), Mª Mercedes García (Directora de Personas en ILUNION) y Mar Aguilera (Directora General en Vivofácil). Los expertos destacaron cómo la diversidad impulsa la innovación y el liderazgo en el sector retail.

Segunda Ponencia: Desafíos de las Mujeres

Alejandra Nuño abordó mediante imágenes y vídeos las múltiples barreras a las que las mujeres deben enfrentarse a lo largo de su vida. "Hemos superado muchos retos, pero aún es necesario reinventar nuestro propósito", afirmó.

Tercera Mesa Redonda: La Ley de Igualdad en Comités de Dirección

Moderada por Mar Melero, CEO de DNA Futures y miembro del Comité de Expertos de la AER, con la participación de Maite Valiño (Presidenta del Grupo Atlante), Ignacio Acha (CEO en RetailCo del Grupo Santander) y Mª Ángeles López de Villalta (Directora de Personas en Svenson). El debate destacó que la implementación de la ley debe ir más allá de una obligación normativa para convertirse en un auténtico compromiso con el talento diverso.

Clausura de la Jornada

El broche de oro lo puso Cipri Quintas, Presidente de Vivofácil, quien invitó a los asistentes a reencontrarse con su infancia, resaltando la importancia de trabajar y vivir con entusiasmo, sin prejuicios de género, procedencia o capacidades.

Premios Vega Retail Mujer 2025

La tarde del 23 de abril, la AER celebró la segunda edición de los Premios Vega Retail Mujer, reuniendo al mejor talento femenino del retail español.

La apertura institucional estuvo a cargo de Paula Gómez-Angulo (Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán), Laureano Turienzo (Presidente y Fundador de la AER) y Olga María Ruiz (Directora General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid). Turienzo recordó que la AER fue pionera en reconocer el papel de la mujer en el sector retail desde 2022, reafirmando el compromiso con la igualdad de oportunidades.

Por su parte, la Concejala Presidenta del Distrito de Tetuán, destacó el orgullo que representa acoger estos premios en el centro cultural de su distrito, destacando la importancia de visibilizar el talento, el liderazgo y la constancia de las mujeres de la industria del retail.

"El comercio de proximidad tiene un papel fundamental en Tetuán, donde el emprendimiento femenino es una fuerza imparable", afirmó Gómez-Angulo.

Para finalizar la apertura institucional, la Directora General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, quiso hacer hincapié en el compromiso por parte del ayuntamiento con la equidad en el sector retail.

"Desde 1960 la mujer se ha ido incorporando de forma masiva al mercado laboral, pero aún queda camino por recorrer. Reconocer el liderazgo femenino en premios como estos es un paso clave", concluyó Olga María Ruiz.

Una noche de inspiración y talento

La gala, celebrada en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y conducida por la actriz y presentadora Sonia Dorado, estuvo amenizada con música en directo interpretada por voces femeninas.

El nombre de los Premios Vega alude a la estrella más brillante de la constelación de Lira, símbolo de las mujeres que destacan por su liderazgo, visión y determinación en el retail.

Galardonadas 2025:

Alimentación : Beatriz Santos, Directora Comercial de Eroski.

: Beatriz Santos, Directora Comercial de Eroski. Automoción y Movilidad : Lucía Gugliotta, Directora de Marketing CMO en Volkswagen Group Retail Spain.

: Lucía Gugliotta, Directora de Marketing CMO en Volkswagen Group Retail Spain. Banca Retail : Ángela Manzano, Chief Commercial Officer en Financial Services de Carrefour.

: Ángela Manzano, Chief Commercial Officer en Financial Services de Carrefour. Belleza : Diana Guzmán, Chief Marketing and Digital Officer de Clarel.

: Diana Guzmán, Chief Marketing and Digital Officer de Clarel. Construcción – DIY : Cristina Martínez, Directora de RRHH para España y Portugal en Obramat.

: Cristina Martínez, Directora de RRHH para España y Portugal en Obramat. Cultura, Ocio y Deportes : Sara Vega, Chief Marketing and Communications Officer de Fnac.

: Sara Vega, Chief Marketing and Communications Officer de Fnac. Moda : Andrea Ruiz, Flagship Store Manager de C&A.

: Andrea Ruiz, Flagship Store Manager de C&A. Salud y Bienestar : Anna Boldú, CEO y Cofundadora de Platanomelón.

: Anna Boldú, CEO y Cofundadora de Platanomelón. Instituciones: Susana Gutiérrez, miembro del Patronato de la Fundación Barraquer y de Fundipe. Patrocinadores:

La AER agradeció el apoyo de:

CaixaBank Payments & Consumer

Ayuntamiento de Madrid

Cinesa

Huawei

Salesforce

Grupo Atlante

Infocap

Svenson

Twinco Capital Estos aliados hicieron posible, una vez más, visibilizar el talento femenino y fortalecer el compromiso con la excelencia en el sector retail.