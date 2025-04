BitMobile Pty Ltd y Reality Network ofrecen una app de nodo DeFi con ganancias preinstalada para Phēnix X

Esta colaboración marca un compromiso significativo para llevar oportunidades de ganancias accesibles de Finanzas Descentralizadas (DeFi) directamente a los clientes en cada país y territorio, en particular empoderando a las comunidades en los mercados emergentes BitMobile, la empresa que impulse el teléfono Phēnix X Blockchain en Sudáfrica y los mercados emergentes, y Reality Network, pionera en tecnología blockchain descentralizada, han anunciado hoy una asociación estratégica que destaca la aplicación Reality Network node precargada en el smartphone Phēnix X. Esta colaboración marca un compromiso significativo para llevar oportunidades de ganancias accesibles de Finanzas Descentralizadas (DeFi) directamente a los clientes en cada país y territorio, en particular empoderando a las comunidades en los mercados emergentes.

El Phēnix X, un dispositivo diseñado para ser un catalizador de la inclusión financiera y la alfabetización digital, viene precargado con la aplicación de nodo Reality Network, que permite a los propietarios participar fácilmente en redes descentralizadas y ganar criptomonedas simplemente aportando la potencia de cálculo no utilizada de su dispositivo. Este enfoque innovador transforma el smartphone en un activo valioso para generar ingresos pasivos, alineándose perfectamente con la misión de Phēnix X de empoderar a las personas.

En recientes eventos celebrados en tiendas Pick n Pay de Ciudad del Cabo y Johannesburgo, los clientes respondieron con entusiasmo al Phēnix X y al enorme potencial de ingresos pasivos que ofrece la aplicación precargada Reality Network. Los clientes expresaron su entusiasmo por un dispositivo que no solo proporciona una comunicación segura, sino que también ofrece beneficios económicos tangibles.

"La aplicación Reality Network integrada y preinstalada en el Phēnix X cambia las reglas del juego para nuestros usuarios", declaró Brian Maw, consejero delegado de Finnovant, la empresa que está detrás de BitMobile. "Estamos poniendo el poder de las ganancias descentralizadas directamente en manos de los particulares, muchos de los cuales se encuentran en mercados anteriormente desatendidos por los sistemas financieros tradicionales. Los comentarios positivos de nuestros recientes eventos en Sudáfrica confirman el fuerte deseo de soluciones que ofrezcan tanto tecnología avanzada como oportunidades económicas reales. Esta asociación es una clara demostración de que Phēnix X cumple su promesa como catalizador del empoderamiento".

La tecnología de Reality Network, basada en el innovador algoritmo de consenso 2MEME inventado por Wyatt Meldman-Floch, su director ejecutivo, utiliza la Prueba del Trabajo Útil, lo que garantiza que no se desperdicie computación y que la red utilice los recursos de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Este mecanismo inclusivo permite a cualquier persona con un Phēnix X unirse y contribuir.

"Nuestra visión en Reality es empoderar a la humanidad con una libertad y confianza sin precedentes a través de la descentralización, declaró Wyatt Meldman-Floch, CEO de Reality. Al precargar la aplicación Reality Network en el Phēnix X, BitMobile proporciona una vía directa para que millones de personas entren en la economía descentralizada. Reality Network permite la creación de redes de consenso personalizadas donde las dApps pueden hacer crowdsourcing de validación a nivel mundial, pagando en su token nativo y asegurando un tiempo de actividad 24/7. Esta asociación acelera nuestra misión de construir el futuro de Web3, ofreciendo una verdadera descentralización y un potencial de ganancias que escala con cada nuevo usuario".

Esta asociación trabaja para cumplir la visión de la plataforma Phēnix X y se alinea con iniciativas más amplias en todo el continente africano y los mercados mundiales emergentes, destinadas a empoderar a las comunidades, fomentar la confianza e impulsar el desarrollo económico.

La convergencia de la educación descentralizada y la identidad autosuficiente en el Phēnix X representa un importante salto adelante para África y el resto del mundo. El Phēnix X no es una mera herramienta de comunicación; es un catalizador para la inclusión financiera, la alfabetización digital y el empoderamiento individual.

A medida que el Phēnix X se despliega por África, el Sudeste Asiático y Sudamérica, el potencial para remodelar la narrativa de la innovación y el progreso se hace cada vez más evidente. El futuro no es solo digital: está descentralizado y en la palma de la mano.

La tecnología de Reality Network garantiza una descentralización absoluta, liberando a las dApps de las limitaciones de las soluciones tradicionales de capa 1 y de las altas tarifas de gas. Con la confianza incorporada en la capa base a través de Reality Checking y un modelo basado en la reputación, la red es segura y eficiente. Cuantos más dispositivos se unan a la red, más rápida y eficiente será, creando un efecto económico generativo.

Sobre BitMobile:

BitMobile se dedica a llevar el revolucionario smartphone Phēnix X blockchain a los usuarios de Sudáfrica y los mercados emergentes. Como socio de Finnovant, BitMobile se compromete a empoderar a las personas a través de soluciones blockchain, fomentando el aprendizaje, el crecimiento e impulsando la inclusión financiera y la alfabetización digital.

Sobre Reality Network:

Reality Network está construyendo el futuro del consenso y las economías descentralizadas. A través de su innovadora plataforma Reality Network y el algoritmo de consenso 2MEME, Reality permite a cualquier persona con un dispositivo ganar criptomonedas, proporcionando una red verdaderamente descentralizada, segura y eficiente para dApps y la creación de Network States.