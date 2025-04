Proyecto HOSS podría revolucionar el Diseño Social

José Quintás Alonso presenta HOSS, un innovador proyecto de simulación social que integra intencionalidad humana para explorar dinámicas de desarrollo. Con raíces en la física y la informática de gestión, HOSS aspira a convertirse en una herramienta que permita simular realidades sociales antes de ponerlas en práctica José Quintás Alonso se prepara para presentar su ambicioso proyecto, HOSS, un prototipo que busca revolucionar la comprensión y simulación de las dinámicas sociales. La presentación oficial se acerca, y aunque las fechas exactas no se han confirmado en su totalidad, el código de HOSS se liberará al público unos días antes del primero de julio. Con esta liberación, Quintás Alonso espera lograr la continuidad y evolución del proyecto, al abrirlo a la comunidad y a otras posibles colaboraciones, al tiempo que él lo abandona

El viaje hacia la creación de HOSS está profundamente influenciado por la formación de Quintás Alonso en dos campos aparentemente dispares pero complementarios: la Física y la Informática de gestión. Estas dos disciplinas han proporcionado la base sobre la cual se ha edificado este innovador prototipo, demostrando cómo la síntesis de conocimientos diversos puede dar lugar a herramientas con el potencial de redefinir la interacción con el mundo social.

A diferencia de otros proyectos similares que a menudo dependen de la colaboración de grandes equipos o instituciones, HOSS es el fruto de un esfuerzo personal. José Quintás Alonso lo ha concebido, desarrollado y presentado como un trabajo individual, poniendo de manifiesto no solo el alcance de su visión, sino también su compromiso con la idea de que el entendimiento social puede ser profundamente enriquecido a través de la simulación computacional y el juego.

Una de las características más distintivas e innovadoras del prototipo HOSS radica en la inclusión de la INTENCIONALIDAD individual como una variable fundamental en la simulación de interacciones humanas. Esta consideración proporciona un marco más realista y enriquecedor para la interpretación de la conducta social, algo que no se ha implementado en estos contextos.

Aunque HOSS aún se encuentra en una fase inicial, denominada como versión (-6), los resultados preliminares son prometedores. Los valores simulados de indicadores como el Índice de Desarrollo Humano o el Índice de Gini se alinean de cerca con los observados en la actual sociedad desarrollada, indicando su potencial para evolucionar hacia un modelo estándar que pueda aplicarse en el análisis y el diseño social real.

En palabras de Quintás Alonso: "Antes de eliminar o poner 'aranceles', deberíamos poder simular los efectos de la actuación". Esta cita refleja su creencia en el poder de la simulación para prever y gestionar cambios con un entendimiento previo de sus posibles repercusiones. La aspiración última del proyecto, al llegar a la versión cero, es convertir a HOSS en una herramienta de diseño social, al igual que existen hoy en día el diseño gráfico o el diseño arquitectónico.

En este sentido, se invita a no aceptar teorías obsoletas o perspectivas que evitan enfrentar la complejidad del mundo real. Al alcanzar la madurez técnica, HOSS podría transformar la manera en que se modifican las estructuras sociales, abriendo la puerta a un futuro donde el Diseño Social sea una práctica habitual, efectiva y alejada de "Cómite y Creencia". Puede consultarse material en la web: www.onuglobal.com/2025/04/11/adios-hoss-2/