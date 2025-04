BioFi logra la homologación 4G del Phēnix X y prepara su lanzamiento en Nigeria y otros mercados emergentes

La certificación de tipo allana el camino para la expansión de esta revolucionaria tecnología móvil en África, Asia y Sudamérica Finnovant Inc., empresa fintech pionera en tecnología móvil y soluciones de autenticación biométrica, anunció con orgullo que su revolucionario teléfono Phēnix X Blockchain ha obtenido con éxito la codiciada certificación de homologación 4G en Nigeria.

Este importante logro garantiza su compatibilidad con las redes móviles del país y abre las puertas a lanzamientos en otros mercados de África, el sudeste asiático y Sudamérica. El equipo de BioFi celebra este hito mientras se prepara para el inminente lanzamiento en Nigeria, tras la aprobación de la Comisión de Comunicaciones de Nigeria (NCC).

El Phēnix X está llamado a revolucionar la experiencia de los usuarios en Nigeria y más allá, ofreciendo seguridad avanzada, integración profunda con blockchain, capacidades de formación inmersiva, contenidos de socios integrados y últimos avances tecnológicos.

Como líder y defensor de la tecnología móvil basada en blockchain, BioFi mantiene su compromiso de llevar estas innovaciones disruptivas a los mercados globales, estableciendo alianzas estratégicas para acelerar la comercialización de productos y servicios descentralizados.

"Este es un hito increíble en la evolución de la tecnología móvil basada en blockchain para BioFi," afirmó Brian Maw, CEO de Finnovant.

"Nuestro enfoque meticuloso en tecnología e innovación ha sentado las bases para el despliegue del Phēnix X en Nigeria y otros mercados. El excelente rendimiento del dispositivo durante el riguroso proceso de homologación, sin necesidad de modificaciones o rediseños, es verdaderamente extraordinario. Nuestro socio BitMobile, con sede en Sudáfrica, está listo para colaborar estrechamente con nosotros en la entrega de soluciones de seguridad y tecnología avanzada en todo el continente africano", desarrolló.

La obtención de la homologación 4G es un paso crucial para el lanzamiento comercial del Phēnix X en Nigeria, al validar el cumplimiento de los requisitos de conectividad inalámbrica, compatibilidad electromagnética y estándares de salud y seguridad. El dispositivo cuenta con conectividad 4G robusta, además de compatibilidad retroactiva con redes 3G y 2G, garantizando soporte de señal en toda África.

A medida que el Phēnix X gana visibilidad, se espera que su impacto trascienda el uso individual. Su enfoque en la identidad autosoberana se alinea con las iniciativas africanas que buscan empoderar comunidades, fomentar la confianza y promover el desarrollo económico. La convergencia de educación descentralizada e identidad autosoberana en el Phēnix X supone un avance transformador para África.

El Phēnix X no es solo una herramienta de comunicación; es un catalizador de inclusión financiera, alfabetización digital y empoderamiento personal. Su expansión en el continente promete redefinir la narrativa de innovación y progreso africano. El futuro no solo será digital, si no que será descentralizado y estará en la palma de la mano.

BioFi también trabaja activamente en el desarrollo de tecnología móvil 5G para el Phēnix X, asegurando que se mantenga alineado con la evolución de la conectividad tanto en África como a nivel global.

Para seguir las novedades sobre Phēnix X y reservar un dispositivo cuando esté disponible: https://www.bitmobiletech.com/.

