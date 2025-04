Llegan las Crodino Sessions a Barcelona: experiencias únicas en lugares inesperados para disfrutar de la primavera

Una iniciativa que invita a descubrir la esencia de Crodino a través de encuentros sorprendentes, los próximos 29 de abril y 8 de mayo en Barcelona. Crodino, el spritz sin alcohol que triunfa en Italia, es una bebida refrescante y burbujeante. Su inconfundible color amarillo y su sabor cítrico la convierten en la aliada perfecta para disfrutar al aire libre, sin renunciar al placer de un buen brindis Esta primavera, Crodino, elicónico spritz sin alcohol que triunfa en Italia, trae a Barcelona unos planazos: las Crodino Sessions. Se trata de una serie de experiencias que suceden de forma inesperada, pensadas para transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Las Crodino Sessions, contarán con un DJ en vivo que pondrá el ritmo con una selección de temazos irresistibles, buena compañía y un buen Crodino Spritz sin alcohol. No son eventos cualquiera; son experiencias pensadas para aquellos que buscan salir de la rutina y disfrutar su vida a su manera, cuándo y cómo quieran.

Las Crodino Sessions en la ciudad

Los encuentros se celebrarán en lugares inesperados de la ciudad condal, en espacios que, por unas horas, se convertirán en el centro de lo inesperado y del disfrute. Allí, la atmósfera será la protagonista, invitando a relajarse, disfrutar y compartir momentos auténticos. Cada Crodino Session contará con la participación del DJ Gerard Estadella, más conocido como @icanteachyou, quien no solo ofrecerán su música, sino que también darán voz a la escena urbana de la ciudad.

Por ahora solo se sabe que tendrán lugar en Barcelona en dos fechas exclusivas: el 29 de abril y el 8 de mayo. Dos citas imperdibles para aquellos que buscan lo inesperado y desean disfrutar de lo mejor de la ciudad en un entorno único.

El concepto detrás de estos encuentros insospechados es simple: compartir, descubrir y conectar. Las Crodino Sessions están pensadas para aquellos que buscan algo diferente, algo que se salga de lo común y que transforme un momento ordinario en una experiencia memorable.

Crodino, el spritz sin alcohol, ideal para la primavera

Además de las Crodino Sessions, Crodino es el mejor aliado para disfrutar de los días soleados y relajados de la primavera. Refrescante, vibrante y con ese amarillo tan característico, Crodino se ha convertido en la opción perfecta para quienes buscan disfrutar del momento sin renunciar a nada. Sin alcohol, pero con todo el sabor, este spritz combina un toque cítrico y especiado con ese punto burbujeante que lo hace único.

Porque Crodino es mucho más que una bebida, es la compañera ideal para cualquiera de esos planes que hacen decir "sí" a la vida: una tarde tranquila con amigos, un pícnic de domingo o ese afterwork con un toque de celebración. Gracias a su frescura y carácter, se adapta perfectamente a cualquier ocasión, ofreciendo la libertad de disfrutar sin complicaciones. Con Crodino, no hay que elegir entre un sabor increíble y mantener el control de lo que se bebe.

Y para disfrutarlo como se merece, lo mejor es seguir su perfect serve: una copa ancha de vino, servir Crodino, abundante hielo y una rodaja de naranja. Así, se liberan todos los matices de esta bebida sin alcohol, que combina 15 ingredientes cuidadosamente seleccionados - como nuez moscada, cilantro, clavo y cardamomo -, creando un sabor único que se disfruta en cada sorbo. El resultado es una explosión de frescura y notas especiadas que convierten a Crodino en una experiencia redonda y sorprendente.

Es posible estar al día de más novedades en @Crodinoofficial.