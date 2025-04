De la ciudad al paraíso; la guía definitiva de regalos para el Día de la Madre

Ideas de última hora (y muy acertadas) para decir ‘te quiero’ con diseños que unen comodidad, sofisticación y ganas de viajar. Llega mayo y con él el reto anual de sorprender a la mujer más importante. Este año, la propuesta pasa por detalles que acompañen sus distintos escenarios diarios: la escapada veraniega, la jornada laboral que no se detiene y la velada más especial. Tres momentos, tres códigos de estilo y una selección de regalos capaces de convertir cualquier plan en portada.

Vacation Mood Si su escenario soñado es desconectar frente al mar, el uniforme más ‘cool’ empieza con un kaftán calado de Charo Ruiz, ligero y versátil junto a unas sandalias acolchadas de Buffalo, que aseguran confort incluso tras largos paseos. En cuanto a bolso, Hispanitas propone uno maxi en tejido troquelado, capaz de guardar toalla, libro y crema solar. Ah, y no hay que olvidarse del sombrero: la marca Zahati tiene los modelos más originales para protegerse del sol sin perder estilo. Con estas piezas, la escapada —aunque sea de fin de semana— se convierte en una experiencia cinco estrellas.

Office to City Para las madres todoterreno que encadenan reuniones con recados, el look urbano exige aliados cómodos y con identidad propia. Esta chaqueta de ante de Kiabi es perfecta para combinar con looks de entretiempo, acompañada de un buen jean wide‑leg, como estos de SKFK, que mezclan atemporalidad y sostenibilidad. A sus pies, unas sneakers en mood primavera, como las que proponen desde HOKA, confirmando que el athleisure sigue dominando la ciudad. Como accesorios: un pañuelo a todo color de You Are The Princess, para anudar al cuello, y un bolso bandolera de la marca Bloom & You, con efecto animal print.

Night Out En una cena íntima o un cóctel con vistas, la máxima es brillar. El vestido satinado de ARTÔLA Couture será el centro de todas las miradas por su corte wrap y en uno de los colores tendencia: el verde oliva. En cuanto a calzado, los kitten heels siguen siendo la opción más sofisticada, y más en acabado de rafia, como estos de Just‑Ene. Junto a un mini‑bag de trenzado de Mustang y un colgante (de lo más sentimental) de Singularu, este conjunto convertirá cada brindis en momento memorable.