Fenaer reclama una atención equitativa en todo el Estado para los pacientes con asma

6 de mayo - Día Mundial del Asma 2025

La descoordinación entre niveles sanitarios y el retraso en el diagnóstico lastran la atención a pacientes con esta patología

El asma afecta a cerca de 340 millones de personas en el mundo y a tres millones en España, donde causa más de mil muertes al año

El desconocimiento social lleva a que el asma sea una enfermedad minusvalorada y relativizada por el público

Fenaer reclama una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias que incluya acciones específicas para el asma

Madrid, 6 de mayo de 2025, Con motivo del Día Mundial del Asma, que se conmemora hoy, la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (Fenaer) recuerda que España sigue sin contar con una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias que contemple medidas específicas enfocadas al diagnóstico temprano, la atención médica especializada y la equidad en el acceso a los recursos en todas las Comunidades Autónomas. Una hoja de ruta global es necesaria para mejorar la calidad de vida de quienes sufren esta patología y garantizar su acceso a los mejores tratamientos existentes.

A pesar de tratarse de una enfermedad respiratoria crónica que afecta a millones de personas en España, el asma continúa infravalorada en las políticas públicas de salud. En este sentido, Fenaer apunta a la ausencia de estrategias específicas para su abordaje y reclama una planificación sanitaria coherente y eficaz que mejore el día a día de los pacientes. “La descoordinación entre niveles sanitarios sigue siendo muy evidente en el caso de la atención a personas con asma”, afirma Mariano Pastor, presidente de la Federación; “si lo sumamos al retraso endémico en el diagnóstico, algo común al resto de enfermedades respiratorias, y la diferente atención que se dispensa según la Comunidad Autónoma en que se resida, estamos ante una situación muy preocupante para estas personas”.

Datos preocupantes sobre el asma en España Esta situación no puede atribuirse a que el asma sea una patología poco frecuente. Más bien al contrario, el asma es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en España: afecta a cerca de 340 millones de personas en el mundo y a tres millones en nuestro país, donde causa más de mil muertes al año, un 80 por ciento de ellas mujeres. Diversos estudios apuntan además a que entre un 5 y un 10% los niños la padecen, un número que crece debido a factores como la mala calidad del aire interior y exterior. Más de la mitad de los pacientes no tienen su enfermedad bien controlada, aunque la cifra baja a un 4 por ciento en el caso de asma grave.

Desconocimiento y relativización El paciente con asma se enfrenta, además, a un problema particular a la hora de afrontar su enfermedad. El desconocimiento social sobre esta enfermedad es muy grande, dado que sus síntomas se pueden confundir con otros problemas como catarros, alergias estacionales o ansiedad, y se alternan períodos con afectación y otros asintomáticos. Este desconocimiento lleva a que el asma sea una enfermedad minusvalorada y relativizada por el público, que en ocasiones atribuye las crisis asmáticas a problemas nerviosos.

Una Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias debería incluir acciones específicas en el campo del asma y proponer medidas para paliar este desconocimiento social y para fomentar una educación sanitaria adecuada, tanto para los pacientes como para su entorno.

Fenaer propone una hoja de ruta para el cambio Desde Fenaer se insiste en que es imprescindible actuar con urgencia y de forma coordinada. Entre las medidas centradas en el asma que propone para integrar en una futura Estrategia Nacional de Enfermedades Respiratorias se encuentran la coordinación asistencial real entre Atención Primaria y especialistas, a través de equipos multidisciplinares; formación específica para profesionales sanitarios, pacientes y familiares; ampliación de los servicios de enfermería especializada en patologías respiratorias; e implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros públicos para tratar desde la proximidad a los pequeños y adolescentes afectados y promover pautas de estilo de vida saludables desde los primeros años de vida.

Especialización sanitaria y rehabilitación respiratoria Fenaer considera también clave la ampliación del número de unidades especializadas en asma grave; y el desarrollo de programas de rehabilitación respiratoria y ejercicio físico adaptado, accesibles para todos los pacientes. La Federación cree también que se debería reconocer el papel de los irritantes laborales como causa subsidiaria del asma profesional.

Una Estrategia Nacional debería establecer también cauces de participación activa de las asociaciones de pacientes en los foros de decisión sanitaria, para que la voz de quienes sufren una enfermedad sea escuchada en los lugares en los que se toman decisiones que afectan a su calidad de vida.

“Respirar es vivir”: una campaña para concienciar a la sociedad Con motivo del Día Mundial del Asma, Fenaer ha puesto en marcha una campaña en redes sociales que busca sensibilizar sobre el impacto real del asma y movilizar a la ciudadanía. Para ello, se han desarrollado una serie de acciones, entre las que destaca una serie de vídeos breves que, mediante metáforas visuales, muestran cómo se siente vivir con asma y la angustia que provocan los ataques graves. Además, Fenaer ha repartido 10.000 pulseras con el lema “Respirar es vivir”, distribuidas a través de asociaciones de pacientes y unidades acreditadas de asma grave, como símbolo de concienciación y compromiso.

Con esta campaña, Fenaer reitera su compromiso con las personas con asma y pide a las autoridades sanitarias la implementación urgente de una política pública eficaz, coordinada y sensible con la realidad de quienes conviven con esta enfermedad cada día.

Sobre la Coordinadora de Asma de Fenaer

Integrada en la estructura de FENAER, la Coordinadora Nacional de Pacientes con Asma inició sus actividades en 2020 con el objetivo de constituir una organización fuerte de ámbito nacional en España que otorgue un sólido nivel de representación a los pacientes con esta patología. Se basa en el paciente como principal agente y elemento dinamizador y está conformada por representantes de las asociaciones de asma miembros de la Federación. Su labor parte de la búsqueda de soluciones locales y geográficamente próximas a las personas afectadas.

Sobre Fenaer

La Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Está formada por 25 asociaciones, representa la voz de los pacientes respiratorios y promueve todo tipo de actividades divulgativas, formativas y de concienciación.