El programa que enseña a los niños a cambiar el mundo

Desde hace unos años, se está produciendo un cambio de paradigma en el contexto académico. Muchos padres, pero también profesores, buscan que el conocimiento aprendido en el aula trascienda los muros del colegio y se aplique y refleje en el día cotidiano del alumno. De esa idea nace la oferta educativa de Casvi International American School y su “educación en valores”, la cual da un paso más allá: no solo se centra en materias que tratan el “qué” y el “cómo”, sino que resalta el “para qué”.

Este cambio de enfoque impulsa a los alumnos a convertirse en personas responsables, respetuosas, cívicas, solidarias, compasivas e íntegras. Es decir, en ciudadanos globales.

Por lo tanto, este tipo de educación enfatiza más el cultivo de habilidades cívicas, emocionales y sociales que el desarrollo cognitivo, propio de la educación tradicional. Esto, además, permite a los futuros adultos del mañana tomar decisiones de forma mucho más autónoma y firme, lejos de cualquier tipo de influencia.

En ese sentido, el principal objetivo de la educación en valores es lograr una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Por ello, esta metodología da prioridad a lo siguiente:

-El desarrollo de los alumnos en el aspecto ético y moral.

-La promoción del respeto y el entendimiento de lo diferente, traspasando barreras culturales y religiosas.

-El fomento del empoderamiento y autonomía de cada individuo.

-Impulsar la cooperación para encontrar soluciones a problemáticas colectivas.

-La comprensión de los problemas globales y de valores como la igualdad y la justicia.

No obstante, para que sea verdaderamente efectiva, debe ser una asignatura transversal, es decir, tiene que estar presente tanto dentro como fuera del aula. Y es justamente aquí donde el Bachillerato Internacional (IB) cobra especial relevancia. Según datos ofrecidos por la institución, entre 2020 y 2024 el número de los programas que ofrece a todo el mundo ha experimentado incremento del 34,2%.

Parte de la base del IB consiste en la educación en valores. Este enfoque educativo holístico promueve el desarrollo de estudiantes con una visión global, capaces de reflexionar sobre su lugar en el mundo y de actuar con responsabilidad. La coordinadora del programa IB del colegio americano en Madrid Casvi International American School, Ana Isabel Domínguez, apunta que “no consiste en un aprendizaje basado en la memoria, sino en la aplicación de los conocimientos en la resolución de los problemas de la vida cotidiana”.

Uno de los grandes atractivos de este programa es que invita a los estudiantes a cuestionar continuamente el “para qué” de lo que aprenden. Esto los impulsa a buscar un propósito que trascienda las calificaciones, así como emprender acciones que tengan un impacto positivo en su entorno y en la sociedad. Además, Ana Isabel subraya lo importante que es “pensar y dudar de todo, sobre todo en el momento actual” de sobreinformación.

Por otra parte, mediante iniciativas como el servicio comunitario o los proyectos de investigación, los alumnos del IB desarrollan sus competencias sociales, emocionales y éticas, así como sus habilidades cognitivas. Esto se traducirá en tomas de decisiones más informadas y reflexivas durante toda su vida.

En ese sentido, el programa IB no solo forma a buenos profesionales, sino también a personas que son “capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural”, según explica IB.