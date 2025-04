El diseño de la mesa Antxeta, una apuesta por el roble y la durabilidad con origen en San Sebastián

En un taller donde la madera cobra vida, el equipo de diseño de Sendoa, formado por Andrés Igea y Enara Huarte, trabaja rodeado de planos, prototipos y el característico olor a roble recién cortado. Son los creadores de Antxeta, una mesa que va más allá del diseño: una declaración de identidad, de respeto por la tradición y de compromiso con la funcionalidad.

¿Cómo nace la idea de la mesa Antxeta?

Enara: Antxeta surge del deseo de crear una mesa que, sin necesidad de grandes ornamentos, tuviera una presencia serena, pero con fuerte personalidad y caracter. Queríamos una pieza que hablara a través de sus formas, que se integrara sin imponerse, pero que al mismo tiempo fuera inconfundible.

Uno de los elementos más llamativos de Antxeta es su proporción. ¿Cómo abordasteis esa cuestión?

Andrés: Las proporciones siempre son el eje central en nuestros diseños. Nos obsesionaba encontrar un equilibrio que no fuera evidente a primera vista, pero que transmitiera armonía.

Jugamos mucho con el espesor del sobre, la altura de la estructura, y la relación entre las patas y el tablero. La idea era que todo tuviera un sentido silencioso, y que el ojo lo reconociera como “especial” sin necesidad de entender por qué.

Por ejemplo, la encimera tiene un grosor de 8 cm, las patas en su parte superior son de la misma medida, 8 cm, y en su parte más baja, justo la mitad 4 cm. Al igual que el radio de las esquinas, que son 4 cm. Siempre buscamos un equilibrio y una armonía en las proporciones.

La fabricación de Antxeta también es especial. ¿Qué papel ha tenido la fábrica Sendoa?

Enara: Fundamental, en Sendoa la madera no solo se trata como un material, sino como un lenguaje. En Sendoa combinan perfectamente la maquinaria de última generación con la tradición artesanal que los artesanos de Sendoa cumplen a la perfección.

El faldón en forma de cascada es un detalle muy característico. ¿Cómo surgió esa idea?

Enara: La forma en cascada permite que el faldón descienda de forma fluida, desde la encimera envolviendo la estructura sin interrumpirla, y aporta una sensación de continuidad muy característica. Es un trabajo artesanal, pero que trasmite mucha fuerza.

Otro detalle que llama la atención son las esquinas redondeadas. ¿Qué buscabais con esa forma?

Enara: Redondear las esquinas fue una decisión tanto estética como funcional. Suaviza el conjunto, hace que la mesa se sienta más acogedora y segura en un entorno doméstico.

Andrés: Y, además, resolvimos un reto técnico: queríamos que esas curvas se mantuvieran también cuando se colocaban las extensiones. El encuentro entre las piezas debía ser limpio, casi imperceptible, con una forma de doble arco en las esquinas de las extensiones que estamos orgullosos del resultado.

¿Qué representa Antxeta dentro de vuestro trabajo como diseñadores?

Andrés: Es una síntesis de muchas cosas que valoramos: el diseño meditado, el respeto por los materiales, y una estética que no grita, pero permanece.

Enara: Y sobre todo, una manera de demostrar que se puede hacer diseño contemporáneo sin renunciar al alma artesanal.

Una pieza de mobiliario única y exclusiva para cada cliente La mesa Antxeta no es simplemente adquirir un mueble, es una experiencia para quienes valoran el diseño, la calidad y la individualidad.

Antxeta es una producción artesanal limitada máxima a 64 unidades al año.