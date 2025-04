Premio Noboa

Apenas falleció en Lima el único premio Nobel de literatura que haya nacido en el antiguo Tahuantinsuyo, en la ciudad natal del último inca (Quito), uno de quienes admiran su derechismo era reelecto presidente. Daniel Noboa se ha impuesto con unas matemáticas tan extrañas que no serian compatibles con la de cualquier científico que haya ganado un Nobel en dicha disciplina.

En la primera vuelta ecuatoriana del 9 de febrero, Noboa y su rival izquierdista Luisa González casi empataron cada uno sacando 44% de los votos. Este fue el mejor resultado que obtuvo el movimiento que hoy se denomina "Revolución Ciudadana" corriendo como opositor.

El gobierno sufre el desgaste por los recortes de luz, la recesión y el disparo de la criminalidad. Ecuador con Noboa se ha convertido en una de las naciones con mayor violencia en el hemisferio. Su autoritarismo no le ha dado muchos resultados y ha generado una crisis diplomática con México y la OEA, a raíz de que mandó a entrar a la embajada mexicana en Quito para apresar a Jorge Glás, el ex-vicepresidente de Correa asilado en esta.

Fuerzas del orden estuvieron incriminadas en diciembre en el rapto, tortura y carbonización de cuatro niños que estuvieron jugando fútbol cerca a una base militar. Verónica Saráoz, la viuda del periodista Fernando Villavicencio, Villavicencio quien fue asesinado cuando estuvo de candidato presidencial en 2023, declaró que la fiscalía y el gobierno encubrían a quienes mataron a su marido. Esto era un duro golpe al oficialismo, pues en las pasadas elecciones la derecha acusó al correísmo de estar tras la ejecución extrajudicial de Villavicencio.

Por todo ello, los partidarios del exilado expresidente Rafael Correa pensaban que el balotaje iban a vencerlo, pues fueron apoyados por Leónidas Iza, el indigenista que quedó tercero en la primera vuelta con el 5.25%, y por Jan Topic, el derechista duro que en las pasadas presidenciales de agosto 2023 obtuvo el 14.41 % y a quien esta vez Noboa impidió competir temiendo que él le quite mucho electorado.

En las once encuestas para la segunda ronda, González ganó en 7 y Noboa levemente en 4. Hubo dos sondeos a boca de urna. Según "Corpmontpubli" González sacaba 3.98% de ventaja a Noboa y para "Telcodatael" el actual presidente obtenía una diferencia de 2.4%.

Sin embargo, el resultado final ha sido una abismal distancia de 11.20%, algo incompatible con todas las encuestas, incluso las que se dieron después de cerrarse las urnas. Según cifras oficiales finales González se estancó sacando 44.4% mientras que su contrincante le aplastó con 55.6%. Nunca antes había conocido de un balotaje en cualquier país del planeta en el cual el triunfador hubiera monopolizado el voto de todos los 14 candidatos descalificados en la vuelta inicial. Si en febrero Noboa ganó sacando apenas 16,716 votos más, esta vez la ventaja superaba a los 1,320,000 votos. Esto, mientras que en el 2023, cuando ambos contendientes se midieron por primera vez, la diferencia fue de solo 371,164 votos.

González y su mentor Rafael Correa calificaron ello como "fraude grotesco". A diferencia del fujimorismo o de la oposición venezolana (que siempre se niegan a reconocer sus derrotas), en las anteriores dos presidenciales el correoso aceptó los resultados.

El proceso electoral discurrió con muchas irregularidades. Según la constitución ecuatoriana un presidente a la hora que postula por su reelección debe pedir licencia. Empero, Noboa se negó a hacer ello y delegar en sus funciones a su vicepresidente Vero Abad, a quien exilio en una embajada y sancionó, mientras que ella la atacó de ser un "autoritario". Noboa contrató a la principal empresa privada de mercenarios estadounidenses, Blackwater, quien tantas atrocidades tiene en su haber en varias guerras del Medio Oriente. Esta, a su vez, se dio el descaro de intervenir directamente en los comicios ecuatorianos llamando a secundar a Noboa.

Noboa iba por doquier ofreciendo bonos y obras confundiendo la figura presidencial con la de aspirante electoral. Siendo parte de una de las familias más millonarias del Ecuador, Noboa había cooptado al aparato militar, policial, judicial y electoral. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Rectoral, demostró su parcialidad al despotricar contra Maduro (aliado de González), cuando su rol consiste en mantenerse al margen de disputas políticas. Ella fue puesta en su sitial por la derecha anticorreísta y su hermano es cónsul de Noboa en EEUU.

En víspera del balotaje, Noboa decretó estado de excepción por 60 días en Quito y siete provincias donde el correoso ganso en la primera vuelta, además de toque de queda. Con ello ha buscado intimidar a la población y evitar grandes protestas.

Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien antes animó una intervención aria contra Venezuela, fue uno de los primeros en unirse a Dina Boluarte para felicitar a Noboa, el cual ha sido reconocido por Donald Trump y por la Unión Europea. Las dos naciones hispanohablantes más pobladas (México y Colombia) no reconocen su triunfo. Ahora Noboa va a querer valerse de ello para arremeter contra los movimientos sociales, dividir a las izquierdas y emular a Najib Bukele o a los Fujimori.

Ese es un modelo que va a inspirar a la derecha peruana de cara al 2026.