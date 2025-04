Los países logran un acuerdo mundial sobre pandemias

La copresidenta del Órgano Intergubernamental de Negociación, Anne-Claire Amprou, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebran la adopción del borrador para el acuerdo mundial sobre las pandemias. Estados Unidos se retiró de las negociaciones y no forma parte del nuevo pacto por la salud en el planeta. Imagen: Christopher Black / OMS





Los países del mundo, con la notoria ausencia de Estados Unidos, ultimaron este miércoles 16 un acuerdo destinado a mejorar la forma en que el planeta se prepara y responde a las pandemias, un paso histórico que se presentará en mayo a la Asamblea Mundial de la Salud para su adopción.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que “al llegar a un consenso en el Acuerdo sobre Pandemias, las naciones del mundo han hecho historia hoy en Ginebra”.

“No solo han puesto en marcha un pacto generacional para que el mundo sea más seguro; también han demostrado que el multilateralismo sigue vivo y que, en nuestro mundo dividido, las naciones aún pueden trabajar juntas para encontrar un terreno común y una respuesta común a amenazas compartidas”, dijo Tedros.

Elaborado al cabo de más de tres años de negociaciones bajo los auspicios de la OMS, el borrador presenta un marco para reforzar la colaboración internacional, la equidad y la resiliencia frente a futuras amenazas sanitarias globales.

El borrador se someterá a la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para efectuarse del 26 al 28 de mayo en esta ciudad suiza, y en caso de ser adoptado deberá ser ratificado por cada país.

Estados Unidos no participó en la ronda final de negociaciones y no forma parte del instrumento, porque su presidente Donald Trump ordenó el retiro de su país de la OMS y de los trabajos de la organización desde el mismo día en que tomó posesión, el pasado 20 de enero.

Las negociaciones del acuerdo, con 13 rondas, comenzaron en diciembre de 2021, en plena pandemia covid-19, cuando los Estados miembros de la OMS destacaron la necesidad urgente de un instrumento internacional jurídicamente vinculante y establecieron el Órgano Intergubernamental de Negociación (INB en inglés).

La covid puso de manifiesto vulnerabilidades críticas en los sistemas sanitarios mundiales, y marcadas desigualdades en el acceso a diagnósticos, tratamientos y vacunas. El virus se cobró casi siete millones de vidas en el mundo, perturbó gravemente las economías y desbordó los servicios sanitarios en todo el planeta.

Pero, al mismo tiempo, la pandemia desencadenó la mayor campaña de vacunación de la historia, con más de 13 300 millones de dosis administradas en todo el mundo hasta abril de 2023.

Entre los elementos clave del acuerdo figuran el compromiso con el enfoque “Una sola salud” para la prevención de pandemias, el refuerzo de los sistemas nacionales de salud, y el establecimiento de un mecanismo financiero de coordinación.

Asimismo, contempla la creación de una cadena de suministro y una red logística coordinadas a escala mundial para las emergencias sanitarias.

El borrador también propone un nuevo sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios, un mayor apoyo a la transferencia de tecnología y conocimientos, así como a la creación de capacidades, y esboza un personal sanitario de emergencia nacional y mundial cualificado, formado y multidisciplinar.

El texto afirma además la soberanía nacional en las decisiones de salud pública, estableciendo explícitamente que nada en el acuerdo otorga a la OMS autoridad para imponer medidas sanitarias tales como cierres laborales, campañas de vacunación o cierre de fronteras.

Tedros elogió a los equipos negociadores y a los dirigentes del INB por su perseverancia y destacó que “este logro no es solo un éxito diplomático. Refleja su resiliencia, unidad y compromiso inquebrantable con la salud y el bienestar de las personas de todo el mundo”.

La copresidenta sudafricana del INB, Precious Matsoso, dijo que “las negociaciones, en ocasiones, han sido difíciles y prolongadas. Pero el esfuerzo se ha sustentado en el entendimiento compartido de que los virus no respetan fronteras, y de que nadie está a salvo de las pandemias hasta que todo el mundo esté a salvo”.

La también copresidenta Anne-Claire Amprou, de Francia, añadió que el acuerdo “sienta las bases de una arquitectura mundial de seguridad sanitaria más sólida y equitativa. Se trata de un acuerdo histórico para la seguridad sanitaria, la equidad y la solidaridad internacional”, concluyó.

A-E/HM - Fuente: IPS