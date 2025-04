"Pedazos de tiempo": el latido secreto de nuestras vidas

Con esa cita como umbral, se abre PEDAZOS DE TIEMPO, una novela que no solo se lee, sino que se vive. Una obra que no busca agradar ni complacer, sino despertar, desafiar y romper los espejos en los que nos miramos cada día. La literatura, cuando es auténtica, no se esconde: se expone. Y eso hace este libro desde su primer capítulo: desnuda la noche, la mente, el alma.

Vanessa Andrade, detective, mujer, creadora de ficciones y habitante de realidades desbordadas, es la protagonista de esta historia que se mueve entre el insomnio y el deseo, la ansiedad y la lucidez, la verdad y los espejos digitales que nos deforman. Ella —junto a su inseparable socia Belén Segura— dirige una agencia que investiga vidas ajenas, mientras intenta comprender la suya propia. Pero como ocurre en toda buena novela, los límites se disuelven. Y en ese desdibujarse, nace el misterio.



Con una prosa sutil, pero afilada, llena de lirismo y crítica social, PEDAZOS DE TIEMPO es mucho más que una novela: es una experiencia emocional, sensorial e intelectual. Hay perfume de suspense, bruma de deseo, vértigo existencial. Y también hay belleza: la belleza del lenguaje cuando roza la perfección.



El amor, el vacío, el cuerpo, la memoria, la soledad en la era de los perfiles y las apariencias. Este libro nos obliga a preguntarnos: ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Qué versión de nosotros queda atrapada en los fragmentos que compartimos?



Uno de los pasajes más intensos describe cómo Julia —otra figura central— guarda obsesivamente los rastros de Roberto: su imagen, sus frases, su aroma encapsulado en recuerdos. No lo ama: lo posee. No lo recuerda: lo reconstruye. Y en esa reconstrucción se pierde y se encuentra.



“Empezó a soñar, a delirar con fantasías que su imaginación vacía creaba con el ansia de seguir viviendo, de seguir deseando.”



Con esta frase, el autor nos entrega una de las claves más poderosas del libro: el deseo como motor de supervivencia.



Una firma literaria con futuro de clásico

Con PEDAZOS DE TIEMPO, Fernando Alonso Barahona no solo publica una novela: consolida su nombre como una marca literaria de prestigio. Su estilo —elegante, profundo, arriesgado— logra ese equilibrio que pocos alcanzan: emocionar y provocar, conmover y reflexionar.



Esta no es una obra más. Es una novela espejo, donde cada lector encontrará un pedazo de sí mismo y tal vez, si se atreve, el mapa para volver a armarse.



PEDAZOS DE TIEMPO

Disponible desde abril de 2025

Una apuesta por la belleza, el pensamiento, el suspense y la sensualidad.

Un título destinado a convertirse en referente literario del año.