Aanpak expande su presencia nacional transformando el proceso de selección de personas

Aanpak, firma de recursos humanos con presencia en Málaga y Madrid, anuncia su llegada a Valencia para ofrecer sus innovadores servicios de selección, consultoría de retribución y desarrollo profesional Aanpak, la firma de recursos humanos de referencia con sedes en Málaga y Madrid, anuncia su inminente llegada a Valencia, donde ofrecerá su reconocida gama de servicios de selección de personal, consultoría de retribución y programas de desarrollo profesional. Esta expansión responde a la creciente demanda de soluciones innovadoras en la gestión del talento en la ciudad levantina, consolidando a Aanpak como un actor clave en el sector a nivel nacional.

El nombre Aanpak, de origen holandés, significa "enfoque" o "planteamiento", y resume a la perfección la filosofía de la compañía: abordar la gestión de personas desde una perspectiva renovadora, humana y personalizada. Su eslogan, ¡"Dare to change!", invita tanto a empresas como a profesionales a atreverse a evolucionar, apostando por procesos que trascienden los modelos tradicionales y ponen en el centro la experiencia y el bienestar de las personas.

Desde su fundación, Aanpak ha destacado por su capacidad para adaptarse a los retos cambiantes del mercado laboral, ofreciendo soluciones a medida y aplicando métodos propios, ampliamente contrastados, que garantizan resultados óptimos tanto para las empresas como para los candidatos.

Servicios innovadores y adaptados a cada necesidad

La propuesta de valor de Aanpak se articula en torno a cuatro grandes áreas de servicio:

Aanpak Executive Search: Especializada en la búsqueda y selección de mandos intermedios y alta dirección, esta división se apoya en metodologías exclusivas que permiten identificar el perfil exacto que cada organización necesita. El proceso va mucho más allá de la mera evaluación curricular, profundizando en competencias, valores y motivaciones para asegurar el encaje perfecto entre empresa y candidato.

Aanpak Retribución: La consultoría de retribución de Aanpak diseña e implementa planes salariales y de incentivos totalmente personalizados. Su objetivo es ayudar a las empresas a atraer, motivar y fidelizar el talento, alineando los intereses de la organización y sus profesionales, y adaptándose a las tendencias más actuales en materia de compensación.

Programa Teleos: Dirigido a profesionales en transición laboral, este programa de acompañamiento individualizado facilita el proceso de cambio, ofreciendo herramientas y apoyo para afrontar nuevos retos profesionales con confianza y éxito. Teleos es especialmente valorado por su enfoque humano y su capacidad para generar resultados tangibles en la recolocación y el desarrollo de carrera.

Programa Lyhord: Pensado para quienes asumen nuevos retos en su trayectoria, Lyhord es un programa de mentoring ejecutivo de seis meses que ayuda a los profesionales a integrarse con éxito en sus nuevos puestos. Gracias a un seguimiento cercano y personalizado, se minimizan los riesgos de frustración y rotación, maximizando el rendimiento y la satisfacción tanto del empleado como de la empresa.

Candidate Experience: humanizando la selección

Uno de los grandes valores diferenciales de Aanpak es su sistema Candidate Experience, un proceso diseñado para humanizar el contacto con todas las personas que confían en la firma su candidatura. A través de una comunicación transparente, un trato cercano y una atención personalizada, Aanpak consigue que cada candidato se sienta escuchado, valorado y acompañado en todo momento. Este enfoque no solo mejora la experiencia de quienes participan en sus procesos, sino que también contribuye a construir relaciones de confianza y reputación positiva para las empresas clientes.

Un equipo de expertos comprometidos con la excelencia

El éxito de Aanpak se sustenta en un equipo de profesionales altamente cualificados y apasionados por su labor. Al frente se encuentra Eduardo Quero, fundador y referente en el sector de los recursos humanos, con más de dos décadas de experiencia en consultoría y gestión de talento. Junto a él, Ivana, Marina y Ainhoa aportan su conocimiento, empatía y dedicación, formando un grupo cohesionado que comparte la visión de ofrecer un servicio de máxima calidad y cercanía.

Liderazgo, innovación y confianza

La llegada de Aanpak a Valencia representa una apuesta decidida por la innovación y la excelencia en la gestión de personas. Su enfoque diferente, basado en la atención personalizada, la búsqueda del perfil exacto y la aplicación de métodos propios, ha convertido a la compañía en un referente para empresas que buscan algo más que un proveedor de recursos humanos: buscan un socio estratégico comprometido con el éxito de sus equipos y el desarrollo de las personas.

Aanpak invita a las empresas y profesionales a descubrir una nueva forma de entender la selección y gestión del talento. Porque, como reza su lema:

'Dare to change!'