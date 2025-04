El comentario

Iba a poner en mi blog un escrito del director de un Diario de izquierdas titulado “Podemos llevará a Feijóo a la Moncloa, como ya hizo con Ayuso en Madrid”, pero he optado por hacer un comentario para que, una vez más, y esta vez más vergonzoso puesto que proviene de alguien que dirige un periódico de izquierdas, no se criminalice a Podemos como lo que no es, haciendo ver a los lectores -muchos de Podemos- que esta formación política perjudica a la izquierda.

Pues mire Vd., Sr. Director: ¿cuál es su izquierda? ¿el PSOE?, ¿Más Madrid?, ¿Sumar?... Por favor, no haga que les entre la risa a los que verdaderamente son de izquierda. El PP y esos partidos socialdemócratas sólo representan en este país al neoliberalismo puro y duro, y, por tanto, con perdón, son la misma “calaña”.

Ya sabemos, sobradamente, que la ley del belga Victor d´Hondt -copiada de Alemania, pero con los matices necesarios, caso de los números de la división- es una falacia creada por las derechas de la famosa transición para que el Régimen anterior siga vivo y los de siempre se sigan enriqueciendo a costa de la pobreza y de la desigualdad. Mas, no olvide, Sr. Director, que si en algo han salido favorecidas las clases menos favorecidas -valga la redundancia- en los tiempos que desgraciadamente vivimos la mayoría de las personas en España, ha sido gracias a Podemos (SMI, IMV, ley del Sí es sí, Pensiones, etc., etc., etc.) y que, desde que Podemos dejó el Gobierno (voluntariamente su vicepresidente, lo que no ha sido capaz de hacer nadie nunca antes) los “izquierdistas” del PSOE (la socialdemocracia adulterada y “corrompida” en gran parte) sólo han traído dimes y diretes que cuadran a la perfección con los de siempre (señoritos, milmillonarios, latifundistas o terratenientes, grandes empresarios y algunos políticos y juristas de prestigio), mientras en este país siguen aumentando la pobreza, los bajos salarios que padecen la mayoría de los trabajadores (trabajadores con empleo pobres, ¡¡¡increíble!!!), el deterioro rampante de la Sanidad, la Educación y todos los Servicios Sociales, con el caso mayúsculo de la Dependencia, y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna sin entramparse para toda la vida, que está muy acuciado en los jóvenes que ni siquiera pueden pensar en emanciparse y mucho menos en formar una familia.

No, Sr. Director, Podemos no es el culpable del ascenso de la ultraderecha del PP y de Vox, que son lo mismo y por eso están juntos en muchas CCAA, y de que Feijóo pueda llegar a la Moncloa, los culpables son las políticas “derechosas” del PSOE y de Sumar (Yolanda Díaz nos engañó con la reforma laboral, algo totalmente demostrado…, por ejemplo), sobre todo, del PSOE que lleva en sus siglas la “O” de obrero y desprecia en múltiples ocasiones al colectivo trabajador.

Podemos, Sr. Director, es la única salida que les queda a la gente de izquierda, y hace muy bien en no apoyar esos PGE que, entre otras miserias para los de siempre, contempla un rearme innecesario, y forja lo que puede (los fascistas dejan poco espacio) de las leyes que el Parlamento recibe para seguir viviendo los vividores y “otros” del capitalismo.

Por último, Sr. Director, la complicidad manifiesta en el Ágora del Director del día 15/04/2025 en ese escrito que he citado al principio de este comentario, es una vergüenza supina en alguien que emula a la prensa conservadora de Okdiario, El Español, El Confidencial, El Mundo, ABC, La Razón y tantos otro, incluido El País en muchas ocasiones. Y no se merece presumir de hombre de izquierdas en un periódico -de los pocos que quedan- que tiene por línea editorial sus postulados de izquierda real.

Lo siento, Sr. Director, pero se ha olvidado Vd. de que Podemos está vivo (salvo que piense como los otros medios citados antes en defenestrarlo ya) y va presentar batalla por sí solo en las próximas Elecciones que se convoquen, sencillamente, porque ¡¡¡Sí se puede!!!

La marca Podemos, que no lo olvide nadie, consiguió, yendo solo, casi ¡seis millones! de votos -si mal no recuerdo- y estuvo a punto de darle al PSOE -a pesar de su clientelismo de tantos años- el famoso “sorpasso”. Hoy sabemos que eso no va a volver a ocurrir, corren otros tiempos, y medio mundo no quiere saber nada de nada políticamente hablando. Uno tiene la impresión de que, sobre todo, a la gente joven -que son los que pueden hacer que cambien las cosas- sólo les interesa el Real Madrid y el Barça, y, como mucho, claro, el Atlético de Madrid… para, como siempre, seguirlo engañando con la manifiesta “arbitrariedad” y la composición de los calendarios amañados.