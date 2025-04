'Idilia', de los hermanos Sepúlveda, tendrá su estreno mundial en el 31º FANT, Festival de Cine Fantástico de Bilbao

La película IDILIA, dirigida por los hermanos Sepúlveda y producida por Viejo Lobo Films, tendrá su estreno mundial en la 31ª edición del FANT. Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que se celebrará entre el 2 y el 10 de mayo de 2025. El film formará parte de la programación oficial del certamen, consolidándose como una de las apuestas más personales, futuristas y provocadoras de esta edición. Se presentará en FANT el sábado 3 de mayo a las 17:10 en el auditorio de Azkuna Zentroa.



IDILIA cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por Norma Ruiz ('La que se avecina', 'Señor, dame paciencia') y Andrew Tarbet ('Exodus: Gods and Kings', 'The Promise'), acompañados por Eva Isanta ('Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina'), Raúl Prieto ('La chica de nieve', 'El cuerpo en llamas'), Alfons Nieto (El gran salto), Catalina Solivellas (Nominada como Mejor Actriz Revelación a los Premios Goya 2013 por 'Los niños salvajes'), Javier Coromina ('[REC]'), Daniel Fuster ('Loli Tormenta'), Borja Tous ('Es Gegant des Vedrà i altres rondaies') y Sandrine Penda.

Desde el diseño visual hasta la narración, IDILIA es una obra inmersiva y cuidada al detalle. La historia transcurre en una sola localización: el apartamento de Diana. Este espacio, concebido por el prestigioso estudio de arquitectura OHLAB, no es solo escenografía, sino un personaje más que refleja los valores de la organización IDILIA: introspección, sostenibilidad y pensamiento humanista.

La dirección de arte se complementa con las piezas cerámicas de Joan Català Roig, las obras visuales del artista Albert Pinya y los textiles artesanales de Sylvia Sánchez, elaborados con lana natural, aportando una estética circular y sensorial. El vestuario, a cargo de Carlos Marán y Marta Gil, junto con la colaboración de Rosa Esteva (fundadora de la firma Cortana), combina sofisticación y lógica futurista para marcar el contraste entre los personajes. La propuesta visual se refuerza con el trabajo del diseñador Xim Izquierdo, referente nacional en el uso de la inteligencia artificial para crear más de 5.000 imágenes estáticas y 1.800 clips de vídeo que construyen el universo exterior de la historia. El diseño gráfico está firmado por el multipremiado Studio Roses, y la banda sonora original ha sido compuesta por Elias Fabré, quien ha trazado un mapa sonoro emocional para la protagonista. El tema principal corre a cargo del inconfundible Niño de Elche, aportando un cierre poético y desgarrador al film.

SINOPSIS

En un futuro no muy lejano, una asociación llamada IDILIA se dedica a reclutar niños con altas capacidades intelectuales. La finalidad de esta organización es, presuntamente, la de ofrecer alternativas para construir un futuro mejor. 30 años después de la llegada de esta fundación a España, Diana Leiva se ha convertido en todo un referente de esta corporación tras escribir un manifiesto que fue fundamental para que la humanidad legislara contra el mal uso de las Inteligencias Artificiales. Sin embargo, durante los últimos años, la mujer ha decidido recluirse en una de las habitaciones de IDILIA por voluntad propia.

NOTAS DE LOS DIRECTORES

José Taltavull Sepúlveda: "IDILIA es un thriller distópico/futurista que retrata la transformación profunda de una mujer. La película juega con las nuevas tecnologías, pero, al mismo tiempo, ensalza la interpretación actoral a través de miradas, diálogos y emociones".

"Mucha gente nos pregunta si es la primera película de la historia en tener unos créditos hechos íntegramente con IA. Creemos que sí, aunque no lo sabemos con certeza. En cualquier caso, nuestro único objetivo era crear una secuencia que estuviese perfectamente integrada con la historia que queríamos contar".

Javier Canales Sepúlveda: "En un mundo donde las IAs avanzan a tanta velocidad, la línea entre la utopía y la distopía es muy fina. Nosotros quisimos hacer una película que plantease preguntas al respecto".

"Nuestra idea era reflexionar, desde una única habitación, sobre cuestiones puramente humanas: la influencia de los medios, la importancia de los valores, el comportamiento de la ciudadanía y los gobiernos en tiempos de crisis. Son algunos de los temas que abordamos mediante el género del thriller futurista".

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL FUTURO Y LA HUMANIDAD

IDILIA es una historia distópica sobre el futuro de la humanidad, pero también una obra profundamente feminista, con una protagonista empoderada que toma decisiones desde la conciencia y la resistencia. Utiliza la ciencia ficción no como un espectáculo visual, sino como un espacio de pensamiento, una excusa para hablar de los conflictos más íntimos y universales: la identidad, la memoria, el poder, el arte y los límites del conocimiento.

LOS HERMANOS SEPÚLVEDA

José Taltavull Sepúlveda y Javier Canales Sepúlveda, nacidos en Mallorca y unidos por una sólida carrera en la publicidad y el cine de autor, debutan en el largometraje con IDILIA. Su experiencia previa en el mundo visual y narrativo se traduce en una obra de género con ritmo cinematográfico, mirada autoral y una estética cuidada hasta el mínimo detalle. Su primera película en común es también una declaración de intenciones.