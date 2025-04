Català Reinón Abogados advierte sobre el fin de la Golden Visa en España desde sus oficinas en Barcelona y Madrid

El pasado 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, por la que se suprime definitivamente en España el programa conocido como “Golden Visa”. Este régimen, instaurado en 2013, ofrecía permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de realizar inversiones significativas en el país, siendo la fórmula más utilizada la compra de inmuebles por un valor igual o superior a 500.000 euros. Su objetivo principal era atraer capital extranjero y reactivar el mercado inmobiliario tras la crisis financiera de 2008.

A lo largo de más de una década, esta medida generó un flujo constante de inversión extranjera, especialmente desde China, Rusia y diversos países de Oriente Medio. Sin embargo, también despertó una creciente controversia debido al impacto que tuvo en el acceso a la vivienda, particularmente en zonas de alta demanda como Madrid o Barcelona. Diversos estudios apuntan a que el programa contribuyó a la presión sobre los precios inmobiliarios, facilitando procesos especulativos que dificultaron el acceso a la vivienda habitual para los residentes locales.

El Gobierno ha justificado su eliminación afirmando que es prioritario garantizar el derecho a una vivienda digna y limitar el uso de mecanismos que puedan desvirtuar ese acceso. Frente a esta decisión, algunos analistas han señalado los posibles efectos negativos sobre la atracción de inversión extranjera, y sobre sectores como el inmobiliario de lujo, que había encontrado en este tipo de visado una vía de dinamización económica.

Actualmente, quienes deseen establecer su residencia en España deben acogerse a otras fórmulas, como el visado no lucrativo o el visado para emprendedores, que exigen acreditar recursos económicos suficientes y cumplir con otros requisitos más exigentes. En este nuevo contexto normativo, cada vez más personas interesadas en residir legalmente en el país recurren al asesoramiento especializado que ofrecen distintos despachos de abogados en Barcelona para analizar la mejor vía de entrada, residencia o inversión. También se observa un incremento en la demanda de consultas jurídicas a través de bufetes de abogados en Madrid, especialmente en lo relativo a extranjería, fiscalidad internacional y gestión patrimonial.

Por el momento no se ha anunciado ningún programa que sustituya a la Golden Visa, aunque algunos expertos no descartan que en el futuro se planteen nuevos marcos normativos que, sin reproducir los mismos efectos, busquen mantener a España como un destino atractivo para el capital extranjero, pero bajo criterios más equilibrados y socialmente responsables.