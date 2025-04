Cómo curar la profunda tristeza y Francesc Torralba

El ser humano sufre frío y sufre calor, el ser humano sufre el día y sufre la noche, el ser humano sufre la alegría y sufre la tristeza, pero a veces, existe profunda tristeza: cómo curarla.

Este artículo no podrá darle la solución, este escribiente no es tan sabio, ni tan prudente para dar una solución, pero sí hago referencia a una entrevista y a un libro escrito por un catedrático de ética, que nos cuenta su experiencia personal. La entrevista se titula: Francesc Torralba: “Ni la tristeza, ni otros males del alma se superan con fármacos”, escrita por Álvaro Sánchez León, publicada en Aceprensa el 15 de marzo del 2025.

Y, se refiere a la experiencia del filósofo y ser humano Francésc Torralba, el 14 de agosto del 2023, junto a su hijo. Un día y mañana que iba a ser una gran experiencia de descanso, de compartir vivencias padre e hijo, se convirtió como una losa de toneladas de hierro en una enorme tristeza y angustia. El padre, el filósofo, Francesc Torralba cuenta en el libro No hay palabras, su experiencia de aquella vivencia-experiencia, aquella realidad que le quedará para toda la vida, durante toda la existencia que le reste en su más profundo cerebro…

Debo confesar que la experiencia y las ideas que dispongo y he visto es que los fármacos en momentos de graves crisis, si ayudan a salir de brotes y pozos enormes de tristeza, angustia, depresión. Eso sí, diagnosticado por la medicina ortodoxa, por médicos y psiquiatras especializados. Y, en caso de depresiones los recursos médicos de la medicina ortodoxa tradicional, con fármacos incluidos son necesarios. Ciertos que estos deben ir acompañados por una serie de medidas complementarias como tratamientos psicológicos, terapias psicológicas, y, todas las referencias necesarias… Creo que indicar que los tratamientos farmacéuticos no quitan la tristeza profunda, es un grave error. Porque sin esos tratamientos, las personas caerían en un pozo aún más profundo, con consecuencias impredecibles e imprevisibles… Todos los sistemas de curaciones actuales, que utiliza la medicina actual son necesarios. Todos. También los fármacos recetas por personas con las titulaciones médicas ortodoxas y académicas…

De todas formas, si alguien está en una situación semejante a ésta, o vive o convive con otra persona que está en una realidad parecida a una gran tristeza y depresión debe consultar con el sistema sanitario oficial que le dará pautas de lo que debe hacer. Ciertamente, el escribiente de este artículo no es un experto en esta materia, cosa que deja claro.

¿Cómo ir curando el dolor de la persona que sufre una enorme tristeza, pena, angustia, depresión… como ir curando el dolor de las personas que sobreviven a esas personas que no han sido capaces de superar ese grave dolor? Estas son preguntas que pasan de una generación a otra. Quizás, la etapa actual, entre las grandes invenciones y descubrimientos que se han producido, es que la medicina en todas sus ramas ha avanzado enormemente. Y, todas las terapias en todos los problemas médicos biológicos y psicológicos han avanzado enormemente… No debemos olvidar, no podemos olvidar como estaba la terapia y curación de las patologías psicológicas y psiquiátricas hace cincuenta o sesenta años y cómo están ahora. Aunque, creamos que no se ha evolucionado y no se haya progresado se ha hecho enormemente. Se han dado pasos muy importantes y esenciales, aunque quede mucho por avanzar…

Las personas que quedan respirando y con vida después de un episodio de este tipo, que una persona decide marcharse de esta vida antes de tiempo. Que no soporta esta vida, que no soporta la enorme tristeza y angustia y pena y depresión que dispone y sufre, que no es capaz de curar uno o varias heridas profundas o traumas que lleva en su corazón que le produce esa profunda tristeza, o que siente una profunda tristeza sin saber cómo y porqué y por qué… Las personas que quedan en la soledad de la persona tan cercana que ha marchado, y, ha marchado de esta forma, es una pena tan grande para lo que siguen en la vida. Estas personas tienen que levantarse cada día, tienen que dormir cada noche, siempre con esa enorme ausencia y vacío y silencio, y, además sin comprender el porqué y por qué ha sucedido este hecho. Sintiéndose muchas veces culpables, por haber hecho esto, por no haber hecho esto, por alguna palabra, por alguna discusión, por algunos actos…

Según el INE, la cifra por suicidios en España fue de 4.116 personas en el año 2023. Se calcula que en el mundo se producen setecientas mil personas al año por suicidio. Cada diez de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Existen diversas entidades públicas y privadas que están intentando disminuir la tasa de autolisis o suicidio en España y en el mundo. Alguien que sufra un problema de este tipo debe llamar y consultar lo antes posible a las entidades especializadas sanitarias. Alguien que tenga al lado una persona en esta situación debe hacer lo mismo, lo antes posible consultar.

Pero creemos entre todas las medidas reales y posibles, debemos reconocer que la religión puede ser un freno y dique y muro a esta situación. Quizás, la disminución de las creencias religiosas, de las grandes religiones monoteístas occidentales, pueden ser un motivo del aumento de dicho problema, de la autolisis y del suicidio y desesperanza y desesperación y depresión y angustia y profunda tristeza…

Según los datos que se informan en Internet los países con tasa más baja de autolisis y suicidio en el mundo, son Filipinas, Brasil México, Paraguay que son países todavía de una tradición monoteísta importante…

Lea esta entrevista de Álvaro Sánchez León y hasta donde conozco este libro, escrito por este padre, que además es filósofo y pensador de oficio y de vocación, puede ayudar mucho para entender esta realidad, y, para prevenir esta realidad. Este libro muestra y demuestra que Francesc Torralba ha tenido la fortaleza y el valor y la valentía de enfrentarse a este grave problema. Y, al hacerlo, ha dado a la humanidad una herramienta para prevenir y entender y comprender dicha situación, para ayudar a curar el vacío de una ausencia de este tipo.