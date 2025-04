El Betis Futsal, más líder (4-2)

Victoria importantísima del Betis Futsal por 4-2 ante un peligroso rival como el Inagroup El Ejido FS, con la que el equipo verdiblanco no solo se asienta en el liderato de Segunda División a falta de solo cuatro jornadas, sino que le pega al ascenso directo un bocado que puede ser decisivo después de la derrota del Family Cash Alzira en casa por 2-3 frente al Levante.

El triunfo se fraguó en una primera parte plena de efectividad en la que los verdiblancos lograron sus cuatro goles, pudiendo aguantar el empuje visitante tras el descanso y terminando así la jornada con cinco puntos de ventaja en la tabla sobre su máximo rival valenciano en la lucha por subir directamente a Primera; todo un tesoro de dimensiones considerables a estas alturas.

Efectividad decisiva Tal y como decimos, el juego comenzó de forma electrizante, marcando sin duda el desarrollo del partido. En un ida y vuelta constante, mandó sobremanera la tremenda efectividad en ataque del Betis sobre un Ejido que no vio forma humana de hacer un gol, pese a que tuvo numerosas ocasiones para ello.

Mientras los almerienses se estrellaban con un gran Ferreyra, los dirigidos provisionalmente por Ramón Martínez -por la sanción a Brocanelo- ponían tierra de por medio en el electrónico. Primero con un gol de Pablo Otero de disparo raso a pase de Cristian Povea en una contra (1-0, min 2).

Inmediatamente después, el propio portero Ferreyra, tras abortar una de las clarísimas ocasiones del Ejido, marcó de portería a portería, cogiendo adelantado a Jesús (2-0, min 3). Y también casi al momento, Povea aprovechó el rechazo de Jesús a tiro de Lin para colocar el 3-0 apenas con cinco minutos de juego.

El Ejido, sin embargo, no le perdió la cara al partido y buscó acortar distancias atacando de cinco, con Isma Vacas como portero jugador; pero hasta el descanso no logró batir, aunque pareciera mentira, en ningún momento la portería bética. Al revés, recibió el cuarto, obra de Álex García, también desde su propio campo (4-0, min 18).

Aguante verdiblanco Así se llegó al descanso, como decimos; pero el choque no estaba sentenciado, en absoluto. Maca siguió apostando de salida en la segunda parte por el juego de cinco, y así, pasados tresinta segundos de la reanudación la presión visitante propició el primer gol del Ejido, obra de Mercado (4-1, min 21).

Había partido, por tanto, aunque el juego no era tan enloquecido como en la primera parte. De todos modos el Ejido debía seguir arriesgando, lo que provocaba algunas ocasiones a la contra de un Betis que no pudo matar el resultado.

La expulsión por doble amarilla de Lin en el minuto 35 dio más vida a los celestes; y así Cola, en el segundo palo, aprovechó la inferioridad para marcar el que sería 42 definitivo, pero que en aquellos momentos aún ponía un signo de cierta duda sobre el resultado final. Pero, por mucho que el Ejido lo intentara de cinco, asediando la portería de Ferreyra, el marcador ya no se movió más.

Fiesta por tanto entre los hoy escasos asistentes al pabellón de Amate (con representación ejidense) y también sobre la cancha. Tenían razones, hoy sí. Porque quién les iba a decir después de que hace tres jornadas el Alzira "asaltara" Amate que, a falta únicamente de cuatro fechas para el final de la liga iban a volver a tener el ascenso en su mano, y de qué manera.

4 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Pablo Otero, Dickson, Rafa López, Ismael. -cinco inicial- Quique H, Cristian Povea, Lin, Álex G. y Guti. 2 - INAGROUP EL EJIDO FS: Jesús, Josete, Cola, Beto, Mercado -cinco inicial- Señoret, Nacho Gil, Adri, R. Sánchez e Isma Vacas. ÁRBITROS: Roberto Amor y Borja Darriba. Expulsaron por doble amarilla al bético Lin (min 35). Amarillas además al bético Rafa López; y a los visitantes Mercado, Beto, Isma Vacas y Cola. GOLES: 1-0: Pablo Otero (min 2); 2-0: Ferreyra (min 3); 3-0: Cristian Povea (min 5); 4-0: Álex G. (min 18); 4-1: Mercado (min 21); 4-2: Cola (min 36). INCIDENCIAS: 26ª jornada de liga en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).