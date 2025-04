​Solo la mitad de los españoles se da un beso de buenas noches

La intimidad es la base sobre la que se construye la conexión emocional y física. Sin embargo, el ajetreo cotidiano, la falta de tiempo, el cansancio y el uso del móvil o redes sociales marcan el distanciamiento emocional de las parejas españolas. Según el estudio realizado - a más de 1.000 personas entre 25 y 65 años que viven en pareja - por Pikolin, Radiografía de la intimidad de las parejas españolas, 9 de cada 10 parejas reconocen tener obstáculos en su intimidad, tan solo el 57% habla en la cama sobre las rutinas del día a día y la mitad confiesa que lo último que mira cada noche antes de cerrar los ojos es el móvil.

En esta línea, casi la mitad se va a la cama sin darse un beso de buenas noches y un 35% declara no darse nunca o casi nunca un beso al despertarse. Datos que ponen de manifiesto la desconexión emocional que muchas parejas viven a diario.



Con motivo del Día Internacional del Beso, el artista Alberto León ha conquistado una de las esquinas del centro de Madrid (calle Paz,8) con uno de sus reconocidos grafitis de besos – creado para la ocasión de la mano de Pikolin - para homenajear un gesto tan habitual como olvidado en una llamada a la concienciación colectiva: recuperar el beso de buenas noches. “A través del lenguaje del street art queremos poner en valor el beso de buenas noches como un símbolo de conexión y resistencia emocional dentro de la intimidad de las parejas españolas”, señala Ana Robledo, directora de marketing de Pikolin.

El dormitorio: epicentro para fortalecer la intimidad

El estudio, realizado a más de 1.000 personas entre 25 y 65 años que viven en pareja, muestra que la cama es el epicentro de la intimidad, pero sin quererlo, también del olvido. Los españoles buscan el contacto físico, 7 de cada 10 parejas duerme teniendo algún tipo de contacto corporal, pero con el tiempo se va perdiendo: pasa del 83% en las relaciones de menos de 2 años al 71% en las de más de 20 años, principalmente por motivos como la llegada de los hijos. También afectan el cansancio general (64%), el móvil (17%) o las redes sociales (9%), entre otros. Casi la mitad de las parejas se va a la cama sin darse un beso y solamente el 28% se da un abrazo antes de irse a la cama. Gestos aún más llamativos al despertar, momento en el que los besos brillan por su ausencia en 6 de cada 10 parejas y los abrazos en 8 de cada 10. Aunque el cansancio, las prisas y quehaceres cotidianos frenan el mantener una pequeña charla, solamente el 22% dice tenerla al irse a la cama, y el 16% al despertarse.

“La intimidad no se trata solo de sexo. Es estar presente en los momentos cotidianos: una caricia, un beso, una charla, una risa compartida… Estos rituales están desapareciendo silenciosamente y son los que construyen y fortalecen la complicidad de las parejas”, señala Sonia Encinas, sexóloga y terapeuta especializada en parejas.

Al rescate del beso de buenas noches

Para reivindicar un acto tan íntimo como es el beso de buenas noches y llamar a la acción de las parejas españolas, Pikolin ha promovido esta intervención artística con un mensaje directo y cargado de significado. La pieza ha sido creada por el artista tinerfeño de street art y pop art, Alberto León, conocido por expresar la libertad a través de su arte con mensajes positivos e imágenes que invitan a la reflexión (como sus murales de besos y su antifaz rojo).

En ella representa, en dos esquinas enfrentadas, a un hombre -en un lado- y a una mujer -en el otro- vestidos con pijama e inclinados hacia delante con los labios preparados para dar un beso, invitando al espectador a completar la escena con su propia historia.

“Este grafiti busca llamar la atención de las personas, detenerse, mirar, besar… reflexionar sobre como por las prisas y la rutina nos olvidamos de cosas tan importantes como los pequeños gestos con nuestras parejas”, apunta el artista. “Representamos un gesto cotidiano como un símbolo poético de reconexión, animando a todos los españoles a que no se vayan a dormir sin darse un beso de buenas noches”.

Aragoneses y castellano leoneses, los menos cariñosos antes de dormir

Aragón es la comunidad en la que más personas se olvidan del beso de buenas noches, con 6 de cada 10 (un 62%), seguidos de los vascos (un 60%). En el caso contrario se encuentran los catalanes, con el mayor porcentaje de besos “seguros” de buenas noches: un 55% declara dárselo siempre. Los datos son peores cuando se trata del despertar, siguiendo la tendencia global del resto de España: sólo 3 de cada 10 aragoneses y vascos se dan un beso por la mañana.