Armonización facial, el secreto de belleza que triunfa entre las 'celebs' mayores de 40

Los tratamientos médico-estéticos han evolucionado hacia métodos cada vez más personalizados, sutiles y eficaces. En este contexto, la armonización facial se posiciona como una técnica clave para quienes desean mejorar la simetría del rostro, recuperar volúmenes perdidos o potenciar sus rasgos naturales con resultados naturales y sin cambios bruscos.

Clínicas Holaglow aplica este procedimiento mediante un enfoque integral que analiza la estructura facial y adapta los tratamientos a cada caso concreto. La armonización facial permite intervenir con precisión en los tres tercios del rostro, lo que ha contribuido a que numerosas figuras públicas luzcan hoy más favorecidas que en décadas anteriores.

Un tratamiento integral que va más allá de los inductores Según explica Sonsoles Espí, Directora médica de clínicas Holaglow, el fenómeno conocido como “Benjamin Button” en el universo celebrity —donde numerosas figuras públicas parecen mejorar estéticamente con el paso del tiempo— tiene un trasfondo técnico claro. “Basta con dar un repaso, dice la Dra. Espí, comparando fotos actuales vs. las de hace años de George Clooney, Adele, Sofía Vergara, Demi Moore, Sarah Jessica Parker, Rihanna, Lindsay Lohan, las Kardashian (todas), Madonna, los Beckham (ambos), Elsa Pataky, Tom Cruise, Jennifer López, Ricky Martin, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Shakira e incluso Victoria Federica Marichalar”.

El procedimiento no se basa únicamente en el uso de inductores de colágeno. Tal como señala la experta, “todos presentan unos rasgos claramente afinados, más armónicos, definidos, perfeccionados y eso no se consigue solo con inductores de colágeno".

Estos productos activan la producción natural de colágeno, lo que mejora la firmeza y la calidad de la piel con el tiempo, pero no modifican volúmenes ni estructuras óseas. En casos como el de Lindsay Lohan, se aprecia una mejora en la simetría facial y la proyección de zonas como labios o pómulos, lo que evidencia el uso de técnicas adicionales como la restauración de volúmenes, elevación de cejas o definición mandibular.

Una metodología adaptada a cada edad y necesidad La armonización facial es apta para cualquier edad, aunque los objetivos varían según la etapa vital. En pacientes jóvenes, se trabaja la proporción y el equilibrio sin alterar la estructura; en pacientes de mayor edad, se busca restaurar volúmenes y firmeza.

Para ello, en Holaglow se analizan parámetros como la estructura ósea, la calidad de la piel y la proporción entre áreas faciales. El procedimiento incluye neuromoduladores, ácido hialurónico e inductores aplicados en zonas clave como arrugas, mejillas, mentón, labios o el contorno mandibular. También se puede tratar la sonrisa gingival o realizar una rinomodelación no quirúrgica.

El resultado responde a una filosofía estética centrada en el “quiet beauty”, es decir, potenciar la belleza natural con un enfoque sutil, silencioso y personalizado. En palabras de la empresa, “todo ello implica potenciar tu mejor versión sin perder la propia esencia” y “el objetivo es que te sientas y te veas más guap@ a cualquier edad”.

Con clínicas en Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza, Holaglow ofrece estos tratamientos con una metodología propia basada en protocolos médicos precisos y productos de laboratorios como Teoxane, Allergan y Galderma.