¡Qué importante es cualquier iniciativa en defensa de este tema! Defender a las palomas y otras aves urbanas no solo es un gesto de compasión, sino también de conciencia ecológica y social.

Las palomas, como otras aves, son ejemplos diarios para los humanos, aprenda pues el humano de ella y no las masacre



Beneficios de las palomas y otras aves en la ciudad

1. Equilibrio del ecosistema urbano. Las aves, incluidas las palomas, regulan insectos y pequeños organismos, evitando plagas. Son parte de la cadena trófica, alimentando aves rapaces urbanas (halcones, cernícalos, etc.), cuya presencia también es beneficiosa.

2. Indicadores de salud ambiental. Las poblaciones de aves actúan como bioindicadores y su declive puede ser señal de contaminación o desequilibrio ambiental. Un entorno con fauna urbana diversa suele ser más sano y habitable también para los humanos.

3. Valor cultural, estético y emocional. Las palomas forman parte del paisaje histórico y cultural de muchas ciudades (París, Venecia, Barcelona... Y SEVILLA¡¡¡¡). Son aves inteligentes y sociables, capaces de reconocer rostros humanos y adaptarse a los entornos urbanos. Para muchas personas mayores o solas, alimentarlas genera vínculos emocionales.

4. Soluciones éticas y eficaces a largo plazo. El exterminio no es solución pues está demostrado que, tras la reducción violenta de la población, las palomas se reproducen más rápido para compensar. Existen métodos éticos y sostenibles como son el control de natalidad (piensos anticonceptivos), o la gestión de nidos en puntos clave; o las campañas educativas sobre no alimentarlas masivamente; y la gestión adecuada de residuos, no se trata de para limitar su acceso a comida sino de aprovechar sus excrementos como abono de parques y jardines, rentabilizar lo que se tiene en vez de decir que las palomas defecan y ensucian. ¿Hay quién no defeque?, es la pregunta de justicia que cabe hacer a esos que son “tan limpios” que no quieren, se niegan, a barrer azoteas o balcones clamando y vociferando, incluso agrediendo a quienes defienden a las aves simplemente por un irracional capricho. Las palomas han nacido en el sitio, el que protesta quizás no. Ella son de aquí, muchos de sus detractores, no. Son tan catetos que creen que una ciudad es el salón de una casa. Quizás tienen de espanto el salón de su casa y vienen a decir que las palomas ensucian, qué horror de civilización, sin civismo, sin cultura ecológica.

5. Cumplimiento de leyes de bienestar animal. Muchos municipios tienen ordenanzas o reglamentos de protección animal que impiden métodos crueles o masivos de exterminio. Algunos incluso mienten diciendo que por ley no se mata a ningún animal, mientras tienen contratada empresa para combatir a las pobres palomas. Símbolo de la paz en distintas culturas.

Los musulmanes son muy amigos de ellas, tradicionalmente, recordemos la lírica de “El Collar de la Paloma”, una de las obras más bellas y refinadas jamás escritas sobre el amor. Fue escrita en el siglo XI por Ibn Hazm, un sabio, poeta y filósofo andalusí, nacido en Córdoba (España).

¿Por qué se llama El Collar de la Paloma?

El título alude a la belleza, la delicadeza y la lealtad de la paloma como símbolo del amor. En la tradición árabe-andalusí, la paloma representa la ternura, la fidelidad y la conexión entre los amantes. El “collar” evoca algo precioso, íntimo y unido al corazón. Es, en cierta forma, una forma poética de decir: “el amor que embellece al alma”. Eso es la paloma.

El Collar de la Paloma no es solo un tratado filosófico, sino también un libro profundamente humano. Ibn Hazm combina reflexiones, anécdotas personales, poesía y análisis de las emociones. La obra está dividida en capítulos breves sobre:

- El nacimiento del amor - Las señales del enamorado - La unión y la separación - Los celos, la traición, el olvido - El amor puro y espiritual - La muerte por amor

Es un texto lleno de sensibilidad, de respeto por los sentimientos, y profundamente civilizado. Ibn Hazm habla del amor como una experiencia sublime, a veces dolorosa, pero siempre digna. Como una paloma.

¿Por qué mencionarlo ahora, al hablar de las palomas?

Porque la paloma en nuestra cultura no es una plaga ni una molestia: es un símbolo de amor, de poesía, de conexión entre los seres humanos. Así lo entendieron los cristianos, judíos, en Al-Ándalus, en la Córdoba de Ibn Hazm y así lo seguimos sintiendo muchos hoy, porque así es.

Matar palomas es también matar algo de nuestra historia, de nuestra sensibilidad y de nuestra herencia cultural.La opinión pública cada vez rechaza más estas prácticas. Una ciudad que protege su fauna es más moderna, compasiva y sostenible.

Estamos ante una situación realmente injusta y dolorosa, frente al tema del acoso y muerte a las palomas, penoso tanto para las palomas como para las personas que las cuidan con cariño y empatía, penoso para todos porque con su eliminación llegan una serie de contraindicaciones innumerables.

Por la defensa ética de las palomas urbanas y el respeto a quienes las cuidan

A quien corresponda:

Nos dirigimos al Ayuntamiento con una profunda preocupación por la situación que están viviendo las palomas en nuestra ciudad. Hemos tenido conocimiento de que se ha contratado una empresa para su exterminio, una medida que consideramos cruel, ineficaz y carente de sensibilidad ecológica y social.

Las palomas son seres vivos, parte del ecosistema urbano y, para muchas personas, también compañeras silenciosas que traen consuelo, belleza y un pequeño respiro en medio del asfalto. Algunas de ellas han sido criadas y alimentadas con cariño por vecinos que, movidos por la compasión, les ofrecen comida, cobijo y afecto, incluso las llevan al veterinario cuando las ven enfermas porque alguien las ha maltratado y tienen un ala o pata rotas.

Esta situación va más allá de un tema ambiental. Uno de los vecinos que alimenta a las palomas —una persona mayor, vulnerable, sin más delito que tener un corazón sensible— ha sido agredido, está siéndolo, esta persona está siendo acosada y despojado de su intimidad bajo pretextos falsos. Le han allanado su vivienda con la excusa de una supuesta demencia, cuando en realidad parece tratarse de un intento de desalojo y abuso aprovechando su amor por los animales. Esto es gravísimo. Denota no solo una falta de humanidad, sino también una posible violación de derechos fundamentales (testimonio facilitado por un vecino).

Hay que exigir, debe exigirse y exigimos a los responsables en los ayuntamientos

1- El cese inmediato de las campañas de exterminio y la retirada de cualquier empresa dedicada a la matanza de aves urbanas. 2- La búsqueda de soluciones éticas, eficaces y sostenibles, como el control de natalidad, el manejo responsable de residuos y campañas de concienciación ciudadana a favor de las palomas, seres que forman parte de nuestro patrimonio natural y que nos dan ejemplos a los humanos todos los días. 3- La protección y respeto hacia las personas que cuidan animales. Nadie debe ser maltratado, acosado o estigmatizado por mostrar compasión. 4- La apertura de un canal de diálogo con vecinos y organizaciones defensoras de los derechos animales para construir juntos políticas respetuosas y modernas.

Lo que está ocurriendo no es solo una tragedia para las palomas, es un síntoma de una ciudad que olvida sus valores más humanos. Pedimos que se escuche nuestra voz, la de muchos vecinos y vecinas que creen que la convivencia y la empatía también deben tener un lugar en nuestras calles. Porque una ciudad que extermina a sus animales y maltrata a sus cuidadores, pierde algo esencial de su alma, en realidad está perdiendo su alma.

Con respeto, pero con urgencia, debe abordarse esta situación. La moda es ir contra seres indefensos, el humano parece necesitar odio, violencia, para sentirse superior al resto de la creación y solo es uno más, quien diga lo contrario no rige como debiera, somos uno más en la creación y el resto no está para que el humano lo destruya, está para convivir en armonía. La armonía crea armonía. El humano debe aprender empatía y compasión, los poderes públicos deben apoyar los conceptos y la práctica de la empatía y la compasión, tanto con seres no humanos como con los propios humanos.

El tema de las palomas va mucho más allá del prejuicio moderno

En muchas culturas han sido valoradas, protegidas e incluso veneradas, no solo simbólicamente, sino también por sus aportes prácticos y ecológicos.

1. El excremento de paloma es un fertilizante natural valioso. El guano de paloma, así se conoce a sus excrementos y ha sido altamente valorado históricamente como fertilizante. En la agricultura andalusí y mediterránea, era usado en huertas por su alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. En el siglo XIX, el guano (incluido el de palomas) fue un recurso tan codiciado que provocó disputas internacionales —como las llamadas Guano Wars en América del Sur. A diferencia de muchos fertilizantes químicos, el guano es biodegradable, orgánico y beneficioso para los suelos.

2. Las palomas en plazas y parques son símbolo de civilidad y convivencia. Italia (Venecia, Roma). Las palomas son parte del paisaje cultural. En Plaza San Marcos, aunque hoy hay restricciones para alimentarlas, durante siglos fueron símbolo de paz, armonía y libertad.

India. Son protegidas y alimentadas como parte de la filosofía jainista e hindú. Se les considera portadoras de buena suerte y se construyen espacios específicos para que vivan y aniden.

Marruecos. Las torres palomares (borj) en el campo recolectaban excrementos para fertilizar la tierra. En Fez, aún hay palomares tradicionales.

Irán y Egipto antiguo. Se construían palomares monumentales, tanto para recolección de guano como para cría selectiva.

China. En Beijing, palomas son criadas con anillos silbadores que emiten sonidos cuando vuelan, usadas como un arte musical en movimiento.

3. Aportes ecológicos y de salud urbana

Dispersión de semillas. Aunque no son las mayores dispersoras, las palomas ayudan a la germinación de ciertas plantas urbanas.

Indicadores ecológicos. Las palomas alertan sobre contaminación si su salud se ve afectada. Su declive puede significar problemas más profundos en el ecosistema urbano.

Aportes importantes a la salud psicológica de las personas. Son inteligentes y se relacionan afablemente con el humano, son agradecidas y aunque un humano parece ver a todas las palomas iguales, ellas nos reconocen y agradecen lo que hacemos por ellas, no entienden que no se las quiera, lo mismo que los ciudadanos de pro, que tampoco lo entienden. Son compañeras en la soledad de algunas personas, mayores sobre todos, personas con capacidades diferentes encuentran en ellas amigas que no juzgan y que siempre las ven como especiales, mientras que son excluídas por los de su propia especie: los “humanos”.

4. Convivencia consciente en ciudades modernas. Muchas ciudades con políticas progresistas han optado por regular, no exterminar y concentrar a las palomas en espacios controlados, entre ellas Barcelona, París, Bruselas, han adoptado políticas de control de población ética mediante la alimentación limitada a zonas concretas (plazas, parques), la Instalación de palomares urbanos donde se controla la reproducción mediante retirada de huevos o pienso anticonceptivo o campañas ciudadanas de concienciación para no sobrealimentar y cuidar el entorno. Hay ayuntamientos que dicen que las palomas no se sacrifican, pero no niegan que de ello se encarga “la empresa”, las palomas son masacradas siendo utilizadas en tiro pichón, práctica abominable. Imagínense que alguien rapta personas, familiares, hijos y los pone dentro de un cañón y, con ellas dentro, prende mecha y dispara, para que cualdo salga al aire otro ”innombrable” las asesine de un disparo.