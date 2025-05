Menos residuos, más reparaciones: la solución de Allianz Partners contra la obsolescencia tecnológica

Como solución a las más de 2,5 millones de toneladas de desechos electrónicos que se liberan cada año, la compañía líder en seguros y asistencia propone un seguro de extensión de garantía que no solo protege los dispositivos más allá de los tres años, sino que también impulsa la reparación con una tasa de éxito del 75% y soluciones en menos de tres horas Según el último estudio de Allianz Partners, cada año se generan más de 2,5 millones de toneladas de desechos electrónicos, una cifra que podría alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030 si no se toman medidas urgentes. A pesar de ello, solo un 33% de los consumidores opta por reparar un dispositivo en lugar de reemplazarlo, lo que agrava el problema y acelera el ciclo de desechos.

Ante este desafío, Allianz Partners ha desarrollado un seguro de extensión de garantía que protege dispositivos electrónicos y electrodomésticos más allá de los tres años que establece la ley. Con una tasa de éxito del 75% en reparaciones, la compañía garantiza soluciones rápidas y efectivas, resolviendo incidencias en menos de tres horas desde la primera llamada. Este enfoque no solo beneficia a los clientes, sino que también reduce significativamente la generación de residuos, promoviendo un consumo más sostenible.

Además, Allianz Partners trabaja con una red de proveedores comprometidos con la sostenibilidad, quienes implementan prácticas responsables como el uso de energías renovables, la reducción del consumo de agua y la movilidad sostenible. Para aquellos dispositivos irreparables, la compañía impulsa el reciclaje y la reutilización de piezas, asegurando su aprovechamiento en otros dispositivos y garantizando el cumplimiento de los principios de economía circular.

"En Allianz Partners, creemos que la sostenibilidad y la tecnología pueden ir de la mano. Nuestro compromiso es claro: fomentar la reparación, prolongar la vida útil de los dispositivos y reducir la huella ambiental del sector", señala Cristina Rosado, Head Comercial de Dispositivos Móviles y Riesgo Digital (MDDR) en Allianz Partners. "Cada reparación es una oportunidad para cuidar del planeta y ofrecer a nuestros clientes un servicio más responsable y eficiente".

Con esta iniciativa, Allianz Partners refuerza su papel como impulsor de soluciones innovadoras y sostenibles en el sector asegurador, apostando por un futuro donde la tecnología sea sinónimo de responsabilidad ambiental.