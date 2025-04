Ferran Adrià y Madrid Culinary Campus recibirán el Premio Food Changemaker de KM ZERO

La primera edición de los premios The Food Changemakers, iniciativa creada por la organización española KM ZERO Food Innovation Hub para reconocer a las figuras nacionales e internacionales más relevantes para el futuro de la alimentación, galardonará al chef español Ferrán Adrià por su labor formativa y de mentor en el Madrid Culinary Campus (MACC), impulsando un mejor futuro del sector a través de la educación.



El chef de El Bulli y presidente de elBullifoundation recibirá el Premio Food Changemaker Talento Futuro de manos de la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, mientras que el Premio Food Changemaker Impacto Social, otorgado por la ONG Acción contra el Hambre, recaerá en el fundador de la iniciativa Green Bronx Machine, el neoyorkino Stephen Ritz, por su trabajo educativo para promover una alimentación saludable y sostenible entre niños y jóvenes. Por su parte, la fundadora y CEO de la empresa californiana Planet FWD, Julia Collins, recibirá el galardón Food Changemaker Impacto Medioambiental, otorgado por KM ZERO, por su destacado trabajo liderando la descarbonización de la industria alimentaria.

La entrega de los premios The Food Changemakers tendrá lugar a las 20:00 este 7 de abril en Madrid, en una gala celebrada en el espacio gastronómico Tramo, reconocido con la Estrella Verde Michelin. El acto contará con la asistencia del grupo internacional de expertos en el sistema alimentario que integra el Think tank The Food Changemakers, cuya primera sesión de trabajo de 2025 se desarrollará previamente a la entrega de premios en el mismo espacio.

The Food Changemakers es una iniciativa que congregará en Madrid a más de 100 voces líderes de todos los sectores de la cadena alimentaria, incluyendo más de 60 CEOs, fundadores y directivos de compañías, investigadores, chefs, inversores, representantes de entidades públicas y especialistas en distintas áreas del sector agroalimentario de todo el mundo.