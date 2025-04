'Comienzos saludables, futuros esperanzadores', la nueva campaña para proteger a las madres y a sus recién nacidos

Este 7 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud, se lanza la campaña "Comienzos saludables, futuros esperanzadores". Esta iniciativa, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con diversos socios internacionales, busca intensificar los esfuerzos para eliminar las muertes prevenibles de madres y recién nacidos. A través de esta campaña de un año de duración, se busca también fomentar un compromiso continuo con la salud y el bienestar a largo plazo de las mujeres.



Salud materna y neonatal

A nivel mundial, la salud materna y neonatal sigue presentando cifras alarmantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor de 300.000 mujeres pierden la vida por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Además, más de dos millones de recién nacidos fallecen en su primer mes de vida y otros dos millones nacen muertos. Estos datos reflejan una trágica realidad: cada siete segundos, una muerte prevenible sacude a familias en algún lugar del mundo.

Las metas que se persiguen

De no cambiar la tendencia actual, para 2030, cuatro de cada cinco países no lograrán las metas establecidas para mejorar la supervivencia materna, y uno de cada tres países estará lejos de alcanzar los objetivos de reducción de la mortalidad neonatal. La campaña "Comienzos saludables, futuros esperanzadores" tiene como objetivo principal revertir estas estadísticas mediante la promoción de prácticas y políticas que garanticen embarazos y partos saludables, además de una sólida salud posnatal.

La importancia de escuchar y apoyar

La nueva campaña también subraya la importancia de prestar atención a las necesidades y experiencias de las mujeres y sus familias, ofreciendo un apoyo que abarca lo físico y lo emocional antes, durante y después del parto. En un estudio reciente publicado por la OMS, se resalta que la atención de alta calidad no solo se limita a gestionar las complicaciones directas del embarazo. También incluye el manejo de la salud mental, las enfermedades no transmisibles y la planificación familiar.

Adaptación de los sistemas de salud

Para hacer frente a estos retos, los sistemas de salud de todo el mundo necesitan adaptarse y evolucionar, con el fin de que no solo respondan a las complicaciones obstétricas sino que también aborden íntegramente las diversas necesidades de salud de las madres y los recién nacidos. Los gobiernos y la sanidad mundial ha de intensificar esfuerzos y recursos para lograr estos objetivos.

Difusión de información

Una parte esencial de "Comienzos saludables, futuros esperanzadores" es la difusión de información útil que puede ayudar a las mujeres a tener embarazos y partos más seguros. Durante el próximo año, la campaña se centrará en educar tanto a profesionales de la salud como al público general sobre las mejores prácticas en la atención prenatal y posnatal, así como en la importancia de una nutrición adecuada, el ejercicio y el acceso a servicios médicos de calidad.

Un llamamiento a la colaboración

La OMS hace un llamado a todos los actores involucrados: gobiernos, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la salud y la comunidad en general, para unirse en esta lucha que no solo salvará vidas sino que también mejorará la calidad de vida de millones de mujeres y niños en todo el mundo. Con un enfoque unido y resuelto, la campaña aspira a transformar la salud materna y neonatal y a asegurar un futuro más esperanzador para las próximas generaciones.