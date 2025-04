Mirando hacia adentro para rezar después

Hoy quiero dedicarme este soneto, porque hasta ahora nadie lo había hecho; mas puede ser, que quede algo maltrecho, si me tachan de altivo o de paleto.

No me importa, pues no es ningún secreto, que al colocar mis manos sobre el pecho, veo claro que tengo suelo y techo y, en consecuencia, debo ser discreto.

Quien me conoce, sabe mis lagunas, mis pequeñeces, y hasta mis torpezas, como también, que soy leal y humano.

Y como ignoro si me quedan lunas, ruego al Señor, me libre de flaquezas y hasta el final, me lleve de Su mano.