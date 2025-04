Claves para tener un hogar impecable con mascotas

Mantener un hogar impecable y tener mascotas no es incompatible. Solo hay que seguir determinados consejos de limpieza y elegir una decoración que sea compatible con la convivencia diaria con nuestros animales domésticos, convertidos en miembros de la familia. Según datos que maneja Cleverea, la empresa líder en seguros online, en España hay más de nueve millones de perros y seis millones de gatos. Conocer algunas estrategias para la limpieza diaria y saber qué decoración es la más adecuada nos evitará más de un quebradero de cabeza a la hora de conseguir un ambiente pulcro y ordenado en nuestro hogar.



1. Consejos de limpieza

Los animales llenan la casa de alegría, pero también exigen que llevemos una rutina de limpieza lo más rigurosa posible. Estos son algunos consejos que los expertos de Cleverea dan para quienes conviven con mascotas y desean una casa impecable:

Ventilar diariamente Es fundamental mantener una buena circulación de aire en el hogar para evitar la acumulación de olores y la proliferación de alérgenos. En este sentido, abrir las ventanas durante 10 minutos diarios ayuda a renovar el aire y a mantener un ambiente fresco y saludable.

Camas antibacterianas Para mantener la higiene, conviene proporcionar a nuestras mascotas camas con materiales antibacterianos, que están diseñadas para repeler los olores y prevenir la formación de bacterias.

Limpieza diaria de pelos Resulta recomendable utilizar cepillos específicos para eliminar el pelo suelto y aspiradoras con filtros especiales para atrapar los pelos en alfombras, sofás y otras superficies. Además de aspirar suelos y alfombras, es importante no olvidarse de limpiar los muebles, cortinas y otras superficies donde los pelos de las mascotas tienden a acumularse.

Lavar las mantas y camas de las mascotas Las mantas y camas donde duermen nuestras mascotas pueden acumular pelos, suciedad y olores con el paso del tiempo, por lo que conviene lavarlas regularmente siguiendo las indicaciones del fabricante.

Juguetes y accesorios limpios Los juguetes, comederos, bebederos y otros accesorios de nuestras mascotas también pueden ser focos de suciedad y bacterias. Lavarlos con agua caliente y detergente regularmente previene la propagación de gérmenes y los mantiene en buen estado.

Eliminación de orina y heces Ante escapes de orina y heces, es importante actuar rápidamente para que desaparezcan las manchas y se neutralicen los olores. Lo mejor es utilizar productos específicos para mascotas o remedios caseros como la combinación de bicarbonato de sodio y vinagre.

Limpieza de las patas y corte de uñas Después de los paseos, limpiar las patas de nuestras mascotas con toallitas húmedas o un simple paño limpio con agua tibia y jabón neutro evita la suciedad, el barro y los gérmenes en el hogar. Además, es importante cortarles las uñas con regularidad para evitar arañones en la casa.

Control de olores Existen desodorantes específicos para mascotas que ayudan a mantener un ambiente libre de olores desagradables.

2. Las superficies y materiales más adecuados

Si vivimos con mascotas y queremos tener un hogar impecable, seleccionar las superficies y materiales más adecuados, que nos ayuden a resistir el día a día que supone tener un animal en casa, es clave. Los expertos de Cleverea ofrecen las siguientes recomendaciones:

- Sofás de cuero. El cuero es una excelente opción para hogares con mascotas, ya que en este material su pelo no se adhiere fácilmente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos sofás son más susceptibles a arañazos, por lo que es recomendable utilizar protectores o impedir que nuestras mascotas se suban a estas superficies.

- Suelos porcelánicos. Los suelos porcelánicos son más fáciles de limpiar, lo que nos permitirá reducir la acumulación de pelos y alérgenos en el hogar, además de resistir mejor a los arañazos que otros materiales, como la madera.

- Telas resistentes. Si nos gustan los muebles tapizados, es recomendable elegir telas resistentes y fáciles de limpiar, como el poliéster, que repele los pelos y es más duradero que otras opciones más delicadas, como la seda o el lino.

- Superficies de vinilo o linóleo. Las superficies de vinilo o linóleo, que pueden imitar a otros materiales más costosos, como la madera o el mármol, son duraderos, fáciles de limpiar y resistentes a los arañazos.

- Muebles de metal o plástico. Los muebles fabricados en materiales como el metal o el plástico aguantan mejor el día a día con una mascota que los de madera y, además, son fáciles de limpiar.

- Pintura lavable. Pintar las paredes con pintura lavable o utilizar papel pintado lavable facilita la limpieza de las manchas y suciedad. También resulta conveniente colocar protectores de pared en zonas donde las mascotas se encuentran habitualmente, lo que previene daños en la pintura o el revestimiento de las paredes.

3. Otros aspectos a tener en cuenta

Además de la elección de materiales adecuados y una rutina de limpieza efectiva, existen otros aspectos a considerar si se busca convivir en armonía con nuestros animales. Estos son algunos de los consejos de los expertos de Cleverea:

Zonas específicas para las mascotas Conviene designar áreas específicas para que las mascotas puedan jugar, alimentarse y descansar de forma segura, especialmente cuando el dueño se vaya de casa, hay que tener en cuenta que la nueva Ley de Protección Animal establece que se prohíbe tener al perro de forma habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos.

Entrenamiento específico y seguro de mascotas Conviene educar a nuestras mascotas para que no se suban a ciertos muebles y para que se sepan comportar con las visitas, con la nueva ley, también pasa a ser obligatoria la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil con el que cubrir posibles daños a terceros. El precio del seguro puede variar dependiendo de la compañía aseguradora, aunque suele costar entre 24 y 35 euros al año. Aseguradoras como Cleverea permiten contratar un seguro para perros en tan solo un minuto, de forma totalmente online y sin permanencia.

Cepillado diario Mantener el pelo de nuestras mascotas limpio y cuidado puede reducir significativamente la cantidad de pelos en el hogar. Cepillar a diario a nuestros peludos ayuda a eliminar el pelo muerto y a que se caiga de una manera incontrolada.

Accesorios de almacenamiento Utilizar cestas, estanterías y armarios cerrados para guardar los juguetes y accesorios de la mascota contribuye a que no estén desperdigados, además de facilitar la limpieza y el orden en la vivienda.

Javier Bosch, Consejero Delegado de Cleverea, ha dicho: "Hay que encontrar un equilibrio entre disfrutar de nuestros compañeros peludos y mantener nuestro hogar limpio, saludable y libre de arañazos. La clave está en establecer una rutina de limpieza regular, elegir bien los materiales y muebles de la casa y educar convenientemente a nuestra mascota, lo que nos permitirá que la convivencia sea agradable para todos y que nuestra casa esté en perfecto estado. Por último, no hay que olvidar contratar un seguro de Responsabilidad Civil de mascotas, no solo porque la ley lo exige, sino porque dormiremos más tranquilos sabiendo que los daños a terceros que nuestra mascota pueda causar estarán cubiertos".