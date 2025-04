5àsec revoluciona el sector de tintorerías con innovación ecológica y oportunidades de inversión global

La franquicia con más de 1.500 tiendas, abre de nuevo la oportunidad de franquicia junto con Tormo Franquicias Consulting Con más de 55 años de experiencia y presencia en más de 30 países, 5àsec se posiciona como la franquicia líder en el sector de tintorerías, ofreciendo un modelo de negocio rentable y con un enfoque innovador. Reconocida por su sostenibilidad y tecnología avanzada, la marca se presenta como una de las mejores oportunidades de inversión en el mercado global para este 2025.

Liderazgo global y oportunidades de inversión rentables

Desde su fundación en 1968 en Ginebra, 5àsec ha sido pionera en la transformación del concepto de tintorería tradicional. En un mercado donde las tintorerías eran oscuras, caras y de difícil acceso, 5àsec revolucionó la industria al ofrecer servicios rápidos, económicos y accesibles con horarios flexibles, atendiendo las crecientes demandas de los consumidores. Hoy, la marca cuenta con más de 1.500 tiendas en 30 países y ha sido reconocida con prestigiosos premios como la "Mejor Tintorería del Año", "Mejor Servicio del Año" y la "Mejor Franquicia del Año 2024" dentro del la categoría de Tintorerías y lavanderías.

Un negocio de éxito con beneficios claros

Con precios hasta un 30% más competitivos que otras marcas del sector, 5àsec no solo asegura un servicio de calidad superior, sino que también ofrece una rentabilidad atractiva para sus franquiciados. La franquicia se distingue por su baja inversión inicial y costes controlados de personal y estocaje, lo que minimiza riesgos y facilita el acceso a un negocio sólido y seguro.

Sus ubicaciones estratégicas garantizan un flujo constante de clientes, generando ingresos recurrentes y sostenibles. Reconocida por su enfoque innovador en el cuidado ecológico textil, 5àsec también destaca por su modelo de franquicia inclusivo, permitiendo a los franquiciados participar activamente en decisiones clave como precios, marketing e innovación. De esta forma, la marca se adapta constantemente a las tendencias del mercado, brindando a sus franquiciados una ventaja competitiva con procesos exclusivos que benefician tanto a los clientes como a los emprendedores.

Alianza Estratégica con Tormo Franquicias

Como parte de su ambicioso plan de expansión en España, 5àsec ha establecido una alianza estratégica con Tormo Franquicias. Esta colaboración permitirá acelerar el crecimiento de la marca en el mercado español, aprovechando la experiencia y el conocimiento en franquicias que Tormo aporta al proyecto. Con más de 30 años de experiencia en el sector de las franquicias, Tormo Franquicias va a ser un socio clave en la implantación de nuevas tiendas 5àsec que se sumen a las ya 52 franquicias en Sevilla, Madrid, Barcelona, Baleares, Zaragoza, etc.

5 motivos que conviertes 5asec en la oportunidad de negocio este 2025

Entre las ventajas más destacadas de formar parte de 5àsec se encuentran su liderazgo en el mercado, respaldado por más de 55 años de experiencia y más de 1.500 tiendas en todo el mundo, lo que la posiciona como la referencia indiscutida en el sector. Además, la innovación constante es un pilar fundamental para la marca, que implementa procesos ecológicos como Wet Cleaning 5AQUA y utiliza tecnología de última generación para asegurar la máxima eficiencia y sostenibilidad en sus operaciones.

Por otro lado, su escalabilidad y rentabilidad están garantizadas gracias a un modelo de negocio probado, precios altamente competitivos y un mercado en constante crecimiento, lo que convierte a 5àsec en una oportunidad de inversión atractiva para los franquiciados. Por último, los franquiciados reciben un respaldo integral, que incluye formación continua, soporte comercial, logístico y acceso a una central de compras internacional, lo que optimiza la competitividad y rentabilidad de su negocio.

Un modelo de franquicia para inversores visionarios

5àsec no solo está buscando franquiciados para cubrir zonas con alto potencial de facturación, sino inversores visionarios que deseen aprovechar la flexibilidad de formatos que ofrece la marca. No se requiere experiencia previa en el sector de las lavanderías, ya que 5àsec proporciona formación completa y un soporte y acompañamiento continuo.

"Si estás buscando una inversión segura y rentable con una marca consolidada en el mercado global, 5àsec es la oportunidad que estabas esperando. Únete a una franquicia de líder mundial y forma parte de una historia de éxito que ha transformado la industria de las tintorerías".