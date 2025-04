​'Saludables con Diabetes’, el primer programa de TV centrado en la diabetes tipo 2, estrena segunda temporada

Contribuir a un mejor conocimiento de la diabetes y a que las personas que conviven con esta condición y sus allegados tengan acceso a consejos prácticos basados en información rigurosa. Ese el enfoque del programa online de televisión 'Saludables con diabetes', emitido por Canal Diabetes, que estrena segunda temporada en 2025 abordando nuevos temas para ayudar a las personas a manejar esta condición de manera integral. La planificación de las comidas, el manejo de las hiperglucemias y las hipoglucemias o el cuidado de la piel serán algunos de los temas que aborde este espacio, que cuenta con el apoyo y la colaboración de Abbott, Novo Nordisk y que ha contado con la revisión de la Federación Española de Diabetes (FEDE).



'Saludables con diabetes' es un proyecto de divulgación centrado en la diabetes tipo 2, una condición con la que conviven millones de personas en el mundo. Se trata del primer programa de televisión online en español que persigue informar, formar y apoyar no solo a la comunidad de personas con diabetes, sino también a todas aquellas que muestren interés por una vida sana. Su impacto y compromiso con la educación en salud han sido reconocidos, quedando como finalista en los premios Somos Pacientes, organizados por la plataforma para pacientes de FarmaIndustria, y en el Premio FSED (Fundación de la Sociedad Española de Diabetes) a la Comunicación en Diabetes, en la categoría de Medios Digitales.

En España, más de 5 millones de adultos viven actualmente con diabetes y se estima que hay otros 1,5 millones sin diagnosticar; más del 95% de los casos serían de diabetes tipo 2. El programa pretende ofrecer información útil y contrastada que permita a las personas con diabetes y sus familias comprender mejor esta condición y adoptar hábitos más saludables para mejorar su calidad de vida. La anterior temporada trató temas como las complicaciones de la diabetes, el papel de los acompañantes o la utilidad de las tecnologías para gestionar esta condición. Cada programa ha superado las 30.000 visualizaciones en Youtube de media.

Consejos para afrontar retos no tan conocidos

La nueva temporada quiere profundizar en otros temas relevantes para la comunidad de personas con diabetes, que quizá no son tan conocidos, como, por ejemplo, las diferentes lesiones en la piel, que son muy frecuentes y pueden ser un síntoma que facilite el diagnóstico o revele un mal control de la condición, como la dermopatía, ampollas o la rubeosis facial3. También se abordará la planificación de las comidas, desde aspectos más básicos como el conteo de raciones para administrar adecuadamente las dosis de insulina a los malos hábitos de alimentación por problemas emocionales.

“Queremos seguir profundizando en los retos a los que se enfrentan las personas con diabetes tipo 2, consolidándonos como un espacio de referencia en la divulgación de este tema y, sobre todo, ofreciendo información, apoyo y consejos prácticos”, ha señalado Ángel Ramírez, director de Canal Diabetes.

Al programa irán figuras destacadas entre la ‘comunidad azul’ como Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), o Dani Albero, la primera persona con diabetes tipo 1 que participa en la carrera del Rally Dakar. También participarán profesionales expertos, como el Dr. Serafín Murillo, dietista-nutricionista del Servicio de Endocrinología del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) y el Dr. Albert Lecube, vicepresidente de la Sociedad española para el estudio de la obesidad (Seedo) y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Arnau de Vilanova de Lérida, entre otros.

El Prof. Dr. Francisco Javier Ampudia-Blasco, presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y jefe de Sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que también acudirá al programa como invitado, destaca el valor de este tipo de iniciativas, “que sirven para difundir el conocimiento sobre la diabetes y específicamente sobre la diabetes tipo 2, la más común, y educan a la población sobre los buenos hábitos a seguir y los recursos disponibles para ayudar en la gestión de la condición y evitar complicaciones, como la monitorización continua de la glucosa, a los que deberían tener acceso todas las personas con diabetes”.

A pesar de la disponibilidad de nuevas tecnologías y fármacos que facilitan la gestión de la diabetes, Ampudia-Blasco insiste en la necesidad de, en primer lugar, “adquirir y mantener hábitos de vida saludable y, segundo, concienciar a la población general ante los posibles síntomas para diagnosticar cuanto antes a las personas que tienen esta condición”.

“Es fundamental que tanto las personas con diabetes como la sociedad en general tenga acceso a contenidos como los de Saludables con Diabetes, que combinan la divulgación científica hecha con rigor con un formato ameno, frente a otros que pueden tener frases muy llamativas pero que difunden falsos mitos”, defiende Antonio Lavado, presidente de la FEDE, otro de los invitados de esta temporada.

La nueva temporada contará con 10 capítulos de 45 minutos de duración aproximadamente, que se emitirán de forma mensual a través de la web de Abbott y del portal de Youtube de Canal Diabetes. Cada uno de estos episodios, de 90 minutos de duración, contará con la participación tanto de profesionales sanitarios expertos en la materia como con el testimonio de personas con diabetes reconocidas en la comunidad.