Nace el Festival Internacional de Cine IberScreen: la mayor celebración del cine iberoamericano en Irlanda

El Instituto de Cine Irlandés (IFI) acogerá, del 24 al 27 de abril de 2025, la primera edición de IberScreen 2025 – Ibero-American Film Festival Ireland, el principal festival de cine iberoamericano en Irlanda. Este evento, dedicado a películas con un fuerte impacto social, tiene como objetivo establecer conexiones y generar conversaciones entre el público y los cineastas.



Durante cuatro días, IberScreen 2025 celebrará la riqueza y diversidad de las historias de Iberoamérica, presentando una selección de las voces cinematográficas más destacadas de países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y España. Con un total de once películas, el festival busca inspirar, desafiar y cautivar a los espectadores. En su programación cineastas consagrados como Iciar Bollain, Marcelo Gomes, Luis Ortega, Salvador del Solar y Paz Vega con su debut como directora, y nuevos talentos como Lorea Lyons, Ane Landeta y Mabel Lozano, quienes ofrecerán una muestra vibrante de la cultura de estas regiones.

IberScreen 2025 – Ibero-American Film Festival Ireland está apoyado por Acción Cultural Española, Instituto Cervantes Dublín, Embajada de España en Dublín, Screen Producers Ireland, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), Buenos Aires Film Commission e Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).

La directora de IberScreen, la cineasta española Teresa Lavina, explica que el certamen cinematográfico nace con la intención de "enfocar las películas en temáticas socialmente relevantes que fomenten el diálogo entre el público y los cineastas. Es un honor celebrar la riqueza y diversidad del cine iberoamericano, mostrando historias que inspiran y desafían. Nuestro festival es una plataforma para descubrir voces innovadoras y narrativas que reflejan la vitalidad cultural de la región."

IberScreen, certamen que cuenta con la asesoría y coordinación de Javier Angulo y Bernardo Bergeret, continuará con IberScreen Irish Film Festival Spain, la edición española de este certamen cinematográfico. Este se celebrará del 15 al 18 de mayo con su sede principal en Bilbao (Golem Alhóndiga) y con proyecciones adicionales en Pamplona (Golem Yamaguchi), con el objetivo de "acercar el cine irlandés al público vasco" y profundizar en "los lazos culturales, fomentar un diálogo significativo y celebrar el arte y el patrimonio compartidos" entre las comunidades vasca e irlandesa, "arraigadas en valores compartidos de resiliencia, orgullo lingüístico y un profundo amor por contar historias", añade Lavina.

PROGRAMA DESTACADO

El programa de la edición irlandesa de IberScreen 2025 incluye tanto proyecciones como mesas redondas. Las primeras comenzarán el jueves 24 de abril con El jockey, dirigida por Luis Ortega, ganadora del Premio Horizontes del Festival de San Sebastián y nominada en los premios Goya, Forqué y Platino. Esta historia argentina, española, estadounidense y mexicana relata la vida de Remo, un jinete cuya fortuna se ha desplomado debido a su adicción y comportamiento errático.

El viernes 25 de abril se proyectarán dos películas: Ramón y Ramón, dirigida por Salvador del Solar, que cuenta la historia de Ramón, quien, tras recibir las cenizas de su padre, emprende un viaje con Mateo, un joven español, para llevarlas a su tierra natal, Huancayo, en Perú. A continuación, se proyectará El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga, que presenta una narrativa paralela sobre las vidas de Natalia, una profesora de geología que atraviesa una crisis en su matrimonio, y Pablo, un colega en crisis de la mediana edad.

El mismo 2 de abril, el subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA, Camilo Vázquez, participará en una charla sobre oportunidades de coproducción entre España e Irlanda, organizada en la sede de la organización Screen Producers Ireland (SPI) en Dublín.

El sábado 26 de abril comenzará con La Suprema, de Felipe Holguín Caro, un conmovedor relato sobre Laureana, una adolescente que, en una remota aldea colombiana, lucha por llevar el campeonato de boxeo a su comunidad, a pesar de las dificultades. No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martin, será el siguiente título programado. La película nos introduce en la historia de Socorro, una abogada mexicana que busca venganza por la muerte de su hermano durante la masacre de Tlatelolco en 1968.

Después se proyectará Rita, el debut como directora de Paz Vega, nominada al premio Goya a la Mejor Dirección Novel, que presenta la vida de Rita, una niña que vive un verano lleno de tensiones familiares en 1984. La jornada del sábado se cerrará con Soy Nevenka, dirigida por Icíar Bollaín, candidata a cuatro premios Goya, que relata el histórico caso de acoso sexual a Nevenka Fernández, una joven política española.

MESA REDONDA CON ICIAR BOLLAIN, NEVENKA FERNÁNDEZ, MABEL LOZANO, MIREIA ORIOL Y LOREA LYONS

La sede del Instituto Cervantes de Dublín acogerá ese mismo sábado 26 de abril la mesa redonda “Narrar para transformar: El poder del cine contra el abuso de género”, en la que Iciar Bollain, Nevenka Fernández, Mabel Lozano, Mireia Oriol y Lorea Lyons reflexionarán sobre el papel del cine en la denuncia y sensibilización sobre la violencia de género y analizarán cómo el cine puede ser una herramienta de transformación social, dando voz a quienes han sido silenciados y generando conciencia en la sociedad.

El domingo 27 de abril comenzará con Traslados, un documental de Nicolás Gil Lavedra sobre las ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura argentina. La película será seguida por Manas, dirigida por Marianna Brennand Fortes, que cuenta la historia de Marcielle, una joven brasileña que lucha por escapar de la opresión en su comunidad en la isla Marajó. A continuación, se proyectará Memorias de un cuerpo que arde, dirigida por Antonella Sudasassi, una historia sobre la sexualidad y la identidad femenina en una época represiva en España que fue nominada al Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

IberScreen se cerrará con Retrato de un cierto oriente, de Marcelo Gomes, una conmovedora historia ambientada en la década de 1940 que sigue a dos hermanos que viajan desde el Líbano a Brasil en busca de una nueva vida, ganadora del Colón de Oro a la Mejor Película de la 50 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

IberScreen 2025, un espacio único para la reflexión y el disfrute del cine iberoamericano, uniendo historias potentes que abordan temas universales, otorgará un premio a la mejor película entre todas las seleccionadas, que elegirá el público asistente a las proyecciones mediante votación popular.