El conflicto en la sociedad: función, elementos y poder transformador

Vivimos en una sociedad en constante cambio, compuesta por personas con diferentes intereses, opiniones y formas de ver la vida. Por eso, el conflicto es algo inevitable. No es algo que deba asustarnos: al contrario, si sabemos manejarlo de forma adecuada, puede convertirse en una poderosa herramienta de crecimiento personal y social.

¿Para qué sirve el conflicto?

Lejos de ser solo un problema, el conflicto tiene una función útil en nuestras vidas. Nos permite descubrir diferencias, expresar necesidades y mejorar nuestras relaciones si se maneja de manera constructiva. Por ejemplo, en una familia, una discusión sobre las tareas del hogar puede convertirse en una oportunidad para repartir mejor las responsabilidades y mejorar la comunicación.

También ocurre en empresas, escuelas, comunidades de vecinos o incluso entre países. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos donde hay ruido constante, si se aborda el conflicto con diálogo, puede llegar a acuerdos que mejoren la convivencia de todos.

Elementos del conflicto

Todo conflicto tiene componentes básicos que debemos entender para poder gestionarlo:

1. Las partes implicadas Lo primero es identificar quiénes son los protagonistas: ¿Es un conflicto entre personas (interpersonal), entre grupos (intergrupal), o dentro de uno mismo (intrapersonal)? Por ejemplo, si hay una pelea entre dos estudiantes, son los actores principales. Pero también puede haber otros implicados indirectamente, como compañeros o profesores.

2. El poder del conflicto Las relaciones humanas están en constante cambio, y con ellas, el equilibrio de poder. Un conflicto muchas veces refleja un desequilibrio de poder. Por ejemplo, en un conflicto laboral, si un jefe tiene mucho más poder que su empleado, la negociación será difícil. Por eso es tan importante buscar relaciones más igualitarias donde todas las voces sean escuchadas.

3. Percepciones distintas Todos vemos el mundo desde nuestra propia perspectiva. Lo que para uno es grave, para otro puede ser algo menor. Imagina este caso: un vecino tiene goteras porque el piso de arriba, que solo se ocupa en verano, tiene una fuga. El afectado siente frustración; el otro apenas se inmuta. ¿Cómo resolver esta diferencia de percepción? Ahí es donde entran las técnicas de mediación.

4. Las posiciones Cada parte se sitúa desde una “posición”, que es su forma de ver el problema. Estas posiciones pueden esconder los verdaderos intereses o necesidades. Es como cuando dos niños pelean por un juguete: uno quiere jugar ahora, el otro lo quiere porque es su favorito. La pelea no es solo por el objeto, sino por lo que representa.

5. Intereses y necesidades Los intereses son lo que deseamos; las necesidades, lo que realmente necesitamos. Y no siempre coinciden. Por ejemplo, alguien puede querer ganar una discusión (interés), pero en el fondo necesita respeto o reconocimiento (necesidad). Conocer estas diferencias ayuda a buscar soluciones más profundas y duraderas.

6. Valores y principios Los valores son el núcleo de nuestras creencias: justicia, respeto, libertad… Los principios son las normas que aplicamos en la vida diaria según esos valores. Cuando los valores de dos personas chocan, puede surgir un conflicto difícil de resolver si no hay respeto mutuo. En una sociedad multicultural, esto es especialmente importante.

Es muy significativa la película "Crash" (2004) muestra cómo los valores y prejuicios pueden desencadenar conflictos intensos entre personas muy distintas.

7. Las tensiones Cuando las partes no llegan a un acuerdo, aumenta la tensión. El poder influye en cómo se enfrentan: con rigidez, con miedo, o con apertura al diálogo. Las emociones juegan un papel clave. Una canción que puede ayudarnos a reflexionar es “People Are People” de Depeche Mode, que cuestiona por qué hay conflictos si todos somos humanos con necesidades similares.

8. El proceso del conflicto Todo conflicto tiene una historia. Empieza muchas veces de forma silenciosa, como una incomodidad que no se expresa (conflicto latente), hasta que “explota” (conflicto manifiesto). Cuando esto sucede, cada parte cree tener la razón y niega la del otro: es la fase de polarización.

En ese momento, el papel de la comunicación es vital. Si las partes escuchan, entienden y colaboran, se puede pasar de la competición al compromiso o incluso a la colaboración.

Un documental ilustrativo es “Humano” (2013), que invita a reflexionar sobre nuestras emociones y relaciones con los demás.

Conclusión

El conflicto no es el fin del mundo, sino una oportunidad para construir algo mejor. Comprender sus elementos —quién está implicado, qué poder tiene cada uno, qué necesitan, qué valores defienden— nos permite transformarlo en una herramienta poderosa para la convivencia.

El reto no es evitar los conflictos, sino aprender a gestionarlos de manera positiva. Y ahí es donde la mediación comunitaria tiene un papel clave: escuchar, comprender y buscar juntos soluciones que beneficien a todos.