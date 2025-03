Un edificante encuentro entre la escuela y la alta cultura

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la 4ª edición de los “Premios Atrevidos” y la 6ª de los “Premios Literarios Atrevimientos” que promociona el Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Sapere Aude de Villanueva del Pardillo, en el que premia la escritura de su alumnado, así como la trayectoria de diferentes personalidades del mundo de las ciencias y las humanidades por caracterizar a sus respectivas trayectorias una audaz impronta, buscando que sean un ejemplo para los antedichos alumnos.

En esta ocasión, el evento comenzó con la bienvenida de Montserrat Iglesias Gómez, quien hizo hincapié en el patrocinio de las editoriales Alrevés, Anaya y Vencejo Ediciones, así como el del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, que cedió el espacio escénico. Asimismo, Iglesias dio paso a los discursos del Concejal de Cultura Francisco Funes Ángel y del Director del IES Sapere Aude, Jesús Castro Cuenca.

Acabados los discursos de cariz más institucional, dio paso Iglesias a la actuación de la cantante pardillana Paula Serrano Blázquez, quien tan magna actuación desarrollara en el programa televisivo La Voz Kids. Más tarde, hacia la mitad del acto, interpretaron tres canciones los raperos y exalumnos del Sapere Aude Nicolás Pro Díez y Darío Madroño Millán.

Siguió Montserrat Iglesias apuntando el inenarrable orgullo que comportaba el poder decir que se estaba materializando la sexta edición de aquella aventura que principiara con la idea de erigir una departamental revista que diera cauce a la ingente y talentosa corriente de fragante literatura que producían los alumnos en el día a día lectivo del instituto. Ante lo que Diego Vadillo López añadió que, no en vano, la revista había sido el germen y la raíz de la que brotaran los diferentes “esquejes” que tantas alegrías les han reportado: los Premios Literarios Atrevimientos, el Club de Lectura del Sapere, y, finalmente, los Premios Atrevidos, los cuales fueron concebidos para apuntalar las anteriores experiencias, todo bajo el paraguas del Ateneo Sapere Aude. Iglesias asintió apuntando que tales experiencias son, a la postre, una manera de aunar lo educativo y lo cultural, a lo que contribuye el hecho de que les acompañen cada año gentes de reconocido prestigio en los ámbitos del arte, la literatura, la música, la comunicación y la ciencia.

Siguió apuntando Iglesias que los 10 alumnos premiados de la edición 2025 habían demostrado con su escritura que sus respectivos interiores atesoran interesantes semillas de potencial genialidad, motivo por el que desde el Departamento de Lengua son instados a seguir cultivando la creatividad en el futuro.

Así las cosas, continuó la premiación, siendo galardonados los siguientes alumnos: Lola Marchetto Larrea, Dennis Roldán Sagastume Bueso, Olivia Alcaide García, Inés Sorribas Gallardo, Jon Ros Irurita, Adrián Gago Pagán, Ángel Sierra Cuesta, Ángela González Juan, Lucía González Manzano y Sandra Hernández Ramos.

Los insignes premiados “atrevidos” de la presente edición fueron: el filósofo José Antonio Marina Torres, la oncóloga Ainhoa Madariaga Urrutia, la artista Coco Dávez, el periodista José Belló Aliaga y el cantautor Luis Pastor, quien no pudo acudir, siendo sustituido en la recepción del galardón y en la interpretación de dos canciones, respectivamente, por uno de sus hijos y por el también cantautor Seba Ulivi.



En los discursos conmemorativos que se leyó a las personalidades justo arriba citadas se dijeron cosas como las siguientes: a Luis Pastor: “Memoria viva de nuestro colectivo existir, Luis Pastor no ceja de lanzar esplendentes destellos de audacia, brillantes ráfagas de luminosidad, embriagadores lances de sugestión… que quedan entreverados en la idiosincrasia de un país al que contribuyó a hacer más decente en tiempos de ignominia, parapetado en una guitarra contra ese lóbrego edredón con el que siempre nos quiere arropar la sinrazón”; a Coco Dávez (Valeria Jiménez Palmeiro): “Valeria comparte lexema con el adjetivo “valerosa”, no en vano esta polifacética creadora posee valor artístico y temperamental. Coco Dávez ve más allá porque “ve sin ver”; es una intuición portadora de azabaches cabellos (valga la sinestesia) especializada en hacer de los vivenciales tropezones ventanas de oportunidad inusitadas. Obra con lo trivial sugeridoras piezas artísticas prestas a encandilar a ingentes capas poblacionales”; a José Belló: “José Belló Aliaga es un periodista de raza; un informador siempre prestísimo a compartirnos los más reseñables acaecimientos de tenor cultural que habitúan a tener lugar sobre nuestra piel de toro, aquellos portadores de una enjundia y sublimidad suficientes como para pasar desapercibidos a la mayor parte de los medios, con la excepción de aquellos que tienen el privilegio de contar con la colaboración de este inasequible al desaliento constatador de lo cultural acontecido”; a José Antonio Marina: “Transita el ágora don José Antonio Marina con un candil en la mano encandilando al respetable sobre todo en el sentido que refiere la sexta acepción del diccionario de la Academia, si bien hay que interpretar el susodicho epígrafe a la intelectiva usanza”; a Ainhoa Madariaga: “Es el ejemplo nuestra “atrevida” premiada de que (como cantaba Luis Eduardo Aute) el pensamiento no debe tomar asiento; de que este siempre ha de estar de paso, no en vano posee Madariaga de un amplio recorrido investigador y divulgativo. Hace ciencia y la implementa, lo que no implica que cierre círculo ninguno, ya que parece claro que su trayectoria transcurre en espiral, pues la realidad es tan inmensa, rica y poliédrica que siempre nos puede sorprender, dejándonos asir luminosos hallazgos en nuestro transitar, siempre que este se halle estimulado por el fervor indagatorio en los inescrutables misterios del existir”.



En el evento colaboraron denodadamente, copresentando, leyendo discursos y entregando premios los siguientes alumnos y profesores: desde el flanco docente, Ramiro Martín Gozalo y María Muñoz (copresentadores de la gala), Ana Jiménez Jiménez, Julio de la Cruz Sosa, Paloma Morate Ramos, María Martínez de Azagra, Paloma Vaquero López, Paloma Elviro Jiménez, Ana Bustillo Río, María Sáez del Cano, María Luisa Quintero Correa, Kina Jaraíces Mora, Silvia Navas Alonso, María Rivas Vidal, María Uzquiano Camino, David Llórente Oller, Emilia Zarzalejo Cabornero, David Príncipe Licini y Óscar Ruiz Rebollo. Desde el flanco estudiantil: Érica Sosa Gozález, Virginia Sosa González. Kiara León Astudillo, David Méndez García, Mathias Ramos Moldoveanu, Daria Iuliana Leonte, Miriam López, López, Ainhoa Santamaría del Río, Diana Marchán Pagán, Diego García García-Badell, Rodrigo Nieto Petinal, Lucía Cucó Araujo, Susana Cabezas López, Denis Irimia Zainea, Raúl Mata Rodríguez, Carolina de la Vega López, Natalia Frutos Domingo, Juan Bachiller de Ávila, Greta Ortoll de la Mata, Roberto Ciprián Pascual, Irene Serrano Martínez, Laura Díaz Hernández, Sarah Odams Martínez, Linda Esteban González y Daniela Suela Estepa.