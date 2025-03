Son gente atenta con los animales, se se preocupan por su salud, incluso en casos muy complicados. Dan en adopción gatitos con problemas de visión, cogera, leucemia, amputación de miembros, etc.



Todos los animales merecen una oportunidad, incluso aquellos que no tienen todas sus facultades o todas sus partes en perfecto funcionamiento. Yo lo comprendo porque llegué a tener veintidós gatitos y todos con problemas. En mi familia, el gato es un animal verdaderamente sagrado, un envío de Dios que no debe ser rechazado. Un familiar que es más que cualquier ser humano.

Reconozco que fue un maratón mantenerlos y tenerlos a todos bien, pero más o menos se ha logrado. Y si se puede con veintidós, se puede con dos o tres. Por eso animo a la gente, que incluso no ha tenido nunca un gatito, a que pruebe, porque yo creo que no se va a decepcionar para nada.



Un gato necesita un techo y sólo cazando no vive. Son más indefensos de lo que pensamos y esto sin contar que necesitan medicación y sus vacunas. Evidentemente cuidarlos puede llegar a ser un verdadero placer, puesto que son de la familia.

Por eso podéis visitar Laperlafamily, un lugar en donde conviven de tanto en tanto unos 50 gatos de todas las edades y con diferentes personalidades. Un sitio para el descanso y la convivencia con esos seres maravillosos que Dios ha creado. Un lugar para encontrarse divinamente en contacto con la vivencia profunda del espíritu, porque ellos son divinos.

Posteriormente, quizá te vayas con la idea de adoptar uno, porque te enamoraste de uno o dos, porque uno ha captado tu corazón y tu mente de forma que ya no puedes vivir sin él o ella. En este caso te recomiendo que no te detengas, que pienses en adoptarlo y llevarlo a tu casa y darle todo un mundo de placeres, porque se lo merecen. Ellos son nuestros protectores espirituales y nosotros tenemos que pagarles con bienestar y amor.

Ellos todo lo ganan y en este momento, recuerdo a todos esos gatitos nuestros, que ya no están. En las enfermedades que cada uno tuvo y en el disgusto de algunos que se fueron con tan sólo 12 años y menos. También me viene la cabeza Margarita que vivió 20 o Toñita que tiene 19. Todos ellos están en mi alma más de lo que llegará a estar o ha estado, cualquier ser humano. Por eso espero el reencuentro y por eso a la muerte, no temo.

Estas letras son para dar a conocer esta protectora que funciona muy bien, y con un interés principalmente centrado en los gatos. Montse es la coordinadora de las adopciones y la persona con la que hay que hablar si se quiere adoptar una de estas bellezas.



En las ilustraciones se ven gatitos que han tenido algún problema físico, pero que no por ello no sean unos grandes demamdanres de amor. Y no por ello, se les puede dejar de amar cuando se les ve. En mi casa, nos llevaríamos uno de ellos.



Si quieres colaborar puedes enviar pienso o arena a su centro. Hay una forma de ayudar por tan sólo un euro al mes. Otra manera es donando latas y mantas, camas, juguetes, etc... Todo significa mucho y se agradece de corazón. También se puede colaborar como casa de acogida y yendo a acompañar a los gatitos un rato. Ellos se encuentran en Paseo Profesor Tierno Galván, 4, 15670 Acea de Ama, Culleredo, A Coruña.

Dedico a estas letras a todos los gatos blanco y negro que he tenido en mi vida. Nombro aquí a los dos últimos que tengo Pocho y Pocho. A todos nuestros gatos blancos y negros les hemos llamado Pocho o Pocha. Me encantan los gatitos de este color y en especial a uno de ellos debo mucho bienestar, mucha alegría, mucha tranquilidad de mis nervios y mucho éxito en el día a día. Gracias a todos mis Reyes, mis hermanos que siempre me han tendido una mano. Les queremos a todos por igual.



Haciendo conteo, hemos tenido tres de este pelaje en casa y tres fuera, viviendo en escondites de la calle. Pero viviendo lo mejor posible. Y algún otro que encontramos y se fue en adopción.