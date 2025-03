La compañía La Otra Arcadia homenajea a las grandes autoras del Renacimiento y el Siglo de Oro

La compañía La Otra Arcadia presenta el espectáculo Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía), una propuesta de teatro y poesía lírica a partir de las voces de grandes autoras del primer Renacimiento y el Siglo de Oro, muchas de las cuales fueron injustamente arrinconadas en la historiografía a pesar de su incuestionable talento y de haber contado con la abierta admiración de algunos escritores coetáneos que tuvieron, para dedicarse al oficio de las letras, el privilegio de ser hombres.

Me trataste con olvido (Clásicas en rebeldía) - Foto de Pablo Lorente

El tema fundamental de la propuesta es el desengaño amoroso y vital. Jugando con la música y el movimiento, la obra se articula como una suerte de diálogo, de naturaleza más simbólica que realista, en el que dos mujeres, con perspectivas y bagajes muy diferentes, reflexionan sobre el amor y sobre el papel que puede jugar o no este sentimiento para conseguir la felicidad.

La dramaturgia de esta nueva producción de la Cía. La Otra Arcadia se articula como una reivindicación no solo artística, sino también ética, de las propias autoras, en su condición de mujeres menospreciadas -cuando no maltratadas- por la masculinizada sociedad de su tiempo y, desgraciadamente, también por la posteridad. Esa declaración de intenciones se percibe ya en el título de la obra, tomado de un verso de María de Zayas, y en el tajante subtítulo que hemos añadido entre paréntesis.

Sor María de Santa Isabel (Marcia Belisarda), Leonor de Cueva y Silva, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Ana Caro Mallén, Violante do Ceo, Luisa de Carvajal y Mendoza, Florencia del Pinar, Sor Juana Inés de la Cruz, Hipólita de Narváez, Isabel de Vega, Juana de Arteaga, Sor Ana de Jesús, Luisa Sigea, Sor María de San José y Leonor Centellas conforman, junto a la mencionada María de Zayas, la nómina de poetas escogidas. Sus versos son hermosas voces de hastío, rebeldía y desengaño en un mundo en el que han sido demasiadas veces traicionadas; voces que se elevan contra la hipocresía de los hombres, exigiendo de ellos un trato más honesto.

Desde el punto de vista formal, la propuesta quiere apartarse del carácter testimonial que suelen tener los recitales para levantar, en torno a la palabra poética, un espectáculo teatral con plena entidad artística, que pueda llegar al espectador por vía emocional. Me trataste con olvido es, en este sentido, una función mucho más lírica que dramática, en la que la danza y la música, compuesta específicamente para la obra, juegan un papel fundamental, y en la que las actrices no representan otro papel que no sea el del alma de las poetas.

Como en trabajos anteriores de La Otra Arcadia, Ana Contreras asume la dirección escénica de este nuevo espectáculo y Raúl Losánez se ocupa de la selección de textos y la versión. El elenco está compuesto por dos grandes intérpretes que dan voz a todas estas poetas, María Besant y Eva Rufo, acompañadas por Ricardo Santana, encargado de la parte coreográfica de la propuesta, y de la música original de Miguel Huertas, interpretada por él mismo al piano.

Fundada por Ana Contreras y Raúl Losánez, La Otra Arcadia es una compañía teatral de reciente creación cuya actividad se vertebra en torno a tres ideas fundamentales: la recuperación de textos y autores clásicos de enorme valor dramático, la versatilidad y mixtura de lenguajes escénicos y la atención a obras de nueva creación tratando de buscar, simplemente, la más eficaz y actual escenificación de las mismas. El radio de acción de La Otra Arcadia abarca desde lo puramente clásico y dramático hasta lo contemporáneo y posdramático. Bajo esta filosofía han producido los montajes: Esta divina prisión, recital de poesía mística estrenado en el Teatro de la Comedia de Madrid en 2019, Prisiones del alma, versión reducida de la anterior para el teatro confinado del Festival de Otoño 2020, Vano fantasma de niebla y luz, a partir de la obra de Becquer, estrenado en las Naves del Español en Matadero y que se pudo ver recientemente en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, y Me trataste con olvido, a partir de textos de autoras del Renacimiento y del Siglo de Oro, estrenada en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares dentro del Festival Internacional del Siglo de Oro Clásicos en Alcalá en 2023.

Del 15 al 19 de abril de 2025, 18.30h, en la Sala Negra de los Teatros del Canal.