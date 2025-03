​'Yakarta', nueva serie original Movistar Plus+ de Diego San José, protagonizada por Javier Cámara

Tras la excelente acogida de público y crítica de ‘Celeste’, Diego San José, como creador, y Elena Trapé en la dirección vuelven a unirse, esta vez con Javier Cámara como protagonista en YAKARTA, la nueva serie original Movistar Plus+, producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), productora también de ‘Celeste’, y Buendía Estudios Canarias.



Los productores ejecutivos de YAKARTA son Fran Araújo, por parte de Movistar Plus+, y Laura Fdez. Espeso, Javier Mendez, Alejandro Flórez y Diego San José por parte de 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO).

Diego San José encabeza de nuevo el equipo de guion de YAKARTA, en el que también repite Daniel Castro, y al que se suma Fernando Delgado- Hierro. Éste último, además, es responsable de la dirección de alguno de los episodios de la serie, junto a Elena Trapé y a Javier Cámara, quien ya se ha puesto detrás la cámara en series como 'Rapa' y 'Vota Juan'.

La serie está protagonizada por Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal', 'Las niñas'). Completan el reparto David Lorente ('No me gusta conducir', '4 estrellas'); Pilar Gómez ('Poquita fe', 'Arde Madrid'), Marina Guerola ('Los destellos') y Anna Alarcón ('Los años nuevos', 'La ofrenda').

Diego San José: "Después de haber hecho una serie en Hacienda parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega. Yo, que soy de Irún, tengo pasión por las ciudades de provincias. Me gustan porque son todas iguales, porque me hacen sentir como en casa. YAKARTA es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana".

Javier Cámara: "He trabajado con Elena y con Diego en diferentes proyectos, pero es la primera vez que lo hacemos los tres juntos. Y estamos felices. Diego como creador y productor ejecutivo; Elena en la dirección (me permitió dirigir el episodio 4) y yo, como actor. Los tres sabemos que el reto es grande y muy excitante. Interpretar en YAKARTA a estos dos personajes, Joserra y Mar (encarnada por la actriz Carla Quílez, que es brillo y talento) es un reto y una alegría diaria. El primer día de rodaje el actor que me acompañaba en el set me comentó: '¿Hoy es el primer día? Pues este equipo parece que lleva rodando varios meses ya'. Este proyecto es más personal que nunca, amparados por un equipo que desde el primer momento ha visto en esos guiones una historia que contar".

Elena Trapé: "Escuché hablar de YAKARTA comiendo con Diego y Javier mientras rodábamos 'Celeste'. En ese momento el proyecto se estaba terminando de escribir, pero ya tenía dos elementos sumamente atractivos: Diego, con quien he forjado una colaboración profesional maravillosa, era el creador, y Javi, un actor increíble con el que pude trabajar en la primera temporada de ‘Rapa’, el protagonista. Que meses después me propusieran estar en él fue un regalo. Me atrajo del proyecto que era una historia de personajes, donde el casting iba a ser de nuevo lo más importante. Sus protagonistas son un hombre adulto y una adolescente que tienen el bádminton como elemento en común. Pero, sobre todo, comparten la herida del abandono, del fracaso, de no tener adónde ir, de estar huérfanos de afectos".

Localizaciones

YAKARTA se ha rodado en la Comunidad de Madrid: Madrid centro, Vallecas, Chamberí, Rivas, Moratalaz, Collado Villalba, Pinto, Torres de la Alameda, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, San Martín de la Vega, Cobeña, Alcorcón y Morata de Tajuña; además de Toledo (Santa Olalla) y Santa Cruz de Tenerife.

Sinopsis

José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo, para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…