Itinerario

LUNES

Y no había nada Ni luz, ni sombra Ni beso, ni espada Nada. Y luego una explosión, Un viento largo y Saturado de murmullos Las siluetas tejiendo Las distancias, Y más tarde El primer suspiro, Un rayo de luz que brota Del polvo y no regresa, Cristales dando vueltas Alrededor de una forma Y al final de un minuto De solo un hueso Se formó la noche.

MARTES

Y la quietud se enredó En la forma, Y el primer grito Sacudió todos los Contornos, Se abría una grieta Por donde el latido Se escapaba. Era el instante del gran Acto El polvo se convertía En Carne Y la carne En una clara exposición De luz y de tinieblas.

MIÉRCOLES

Entonces también La hojarasca fue concebida Los cardos húmedos, Los pedazos comenzaron a juntarse Y un soplo más Y se desprendía el viento, Se partía también Lo insospechable Caravana de formas Comenzando un mito En medio de dos orillas Hay un eco dormido El aire vaga solo, mudo Y el polvo sigue siendo polvo.

JUEVES

En un rincón de la llanura La vida exige su motivo Las mitades se alejan Una bandada de gestos indican que la comedia Ha iniciado. Aplausos que pronostican la tragedia. En una esquina un indigente Resuelve el enigma de su vida Desplomándose, Creyendo que aquel barullo insoportable es para él. La epopeya ha iniciado Los gendarmes también Son parte del espectáculo, El circo abre sus puertas.

VIERNES

Dia triste Que naciste como un vagabundo sin traje Siempre listo para el viaje sin retorno. En ti el artista agotó su linaje expresivo, Su manera de insondable de luciérnaga. Quítame la duda que me aprisiona Destroza mis detalles y mis formas, Déjame enterrar mi sombra entre las sombras Para que nadie sepa el lugar Donde me ahogo Quizás cuando despierte Sea sábado Y todo haya pasado.

SÁBADO

Por fin se abría el telón Había un hombre desnudo Y solitario en medio de la selva. Pedazo de carne en desarrollo Tocando a tientas el haz de luz del firmamento. ¡Oh la noche que encierra su latido Y lo duerme Y lo perfora Y cuando despierta La ve a ella solamente Desnuda y bella Se acerca y la toma Y muerde sus labios Con sabor a manzana. ¡Oh, las formas que se cubre con las ramas! ¡Oh, la carne que al polvo regresa eternamente!

DOMINGO

Y una vez puesta la última pieza al rompecabezas Y el rocío caía por su propio peso. Una vez realizado el último acto Todo se movía, Hoja, bestia Aire, hombre La luz cargaba sobre sus rodillas Toda la sombra. Y una vez terminada la pintura Cubiertos todos los espacios del lienzo aquel El gran artista descansó En medio de las lumbreras.