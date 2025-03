Taquilla.com mejora la experiencia de compra con el envío de entradas por WhatsApp

La nueva funcionalidad ofrece una forma más rápida y cómoda de recibir entradas tras la compra, reduciendo la carga de reenvíos y mejorando la atención al cliente Taquilla.com, el comparador líder de entradas en España, ha lanzado una nueva funcionalidad que permite a sus usuarios recibir sus entradas mediante un mensaje de WhatsApp además de la entrega tradicional por correo electrónico. Esta implementación está disponible en la compra de algunos de sus productos, mejorando así la eficiencia del proceso de compra y optimizando la experiencia del usuario.

Tras una primera prueba piloto, determinados usuarios de la web participaron en un cuestionario para conocer su interés en esta nueva dinámica, con un 91,9% de los participantes calificando la opción como altamente beneficiosa. Entre los aspectos más valorados, destaca la facilidad para encontrar las entradas y la comodidad de utilizar WhatsApp en lugar del correo electrónico, además de evitar problemas con mensajes que terminan en carpetas de spam. Esta iniciativa no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también facilita el compartir entradas con acompañantes, algo destacado por más de la mitad de los encuestados con un 54,8%.

*Consultar gráfico (Imagen: ¿Qué es lo que más valoras de poder recibir tus entradas por Whatsapp?)

Uno de los participantes comenta adicionalmente: "Me ha encantado la idea porque ahora tengo las entradas de manera más accesible y no las voy a perder. ¡Una iniciativa buenísima!".

Por su parte, David Fraga, CEO de Taquilla.com, señala: "La vía más inmediata para garantizar que los clientes reciban sus entradas de manera satisfactoria es a través de WhatsApp. Cuando el usuario hace una compra y tarda en encontrar su entradas porque el correo ha acabado perdido en las carpetas del comprador o incluso ha caído en spam puede quedar insatisfecho, y es lo que queremos evitar mejorando la experiencia del usuario con esta nueva función".

Gracias a esta automatización, Taquilla.com ha conseguido disminuir en un 75% la carga de trabajo de reenvíos de entradas en el departamento de Atención al Cliente, permitiendo al equipo concentrarse en tareas más complejas y brindar un servicio más eficiente a los usuarios. Además, se ha implementado un sistema que permite atender fácilmente a los clientes que se comuniquen con la empresa a través de la conversación de whatsapp generada a partir del envío de las entradas. Esta medida garantiza que los clientes reciban la asistencia necesaria de forma ágil.

El sistema de envío por WhatsApp incluye, entre otros, productos gestionados por promotores como SOM Produce o Stage Entertainment, permitiendo así recibir directamente en sus cuentas las entradas para musicales tras la compra; o mayoristas como Tixalia Worldwide, en el caso de entradas para parques de ocio, con el propósito de ampliar esta funcionalidad a más plataformas y eventos en el futuro.

Sobre Taquilla.com - Taquilla.com es un motor de búsqueda de entradas que permite a los usuarios encontrar los mejores precios para más de 3 millones de eventos culturales y de ocio en más de 20,000 recintos. Con su plataforma innovadora, facilita el acceso a una amplia oferta de espectáculos en toda España.